Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull’azione amministrativa'

Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull'azione amministrativa'

Dopo il cambio del gruppo Lega in Futuro Nazionale: 'Rimango dove sono, a sostegno del sindaco Budri'

'In merito alla decisione dei consiglieri comunali eletti in quota Lega di aderire a un altro partito e di costituire un nuovo gruppo consiliare, desidero esprimere con la massima chiarezza la mia posizione. Si è trattato di una scelta politica legittima, maturata in piena autonomia e coerenza personale, che non nasce da contrapposizioni personali né da rotture politiche locali ma da scelte individuali. Parlare di una “maggioranza che si sgretola” rappresenta, a mio avviso, un esercizio di sterile retorica e mistificazione che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti. Al contrario, questa animosità tradisce una certa insofferenza delle opposizioni circa la compattezza dei consiglieri di maggioranza nei confronti della Giunta e del sindaco Budri. Ai consiglieri rinnovo il mio affetto per il percorso condiviso e il mio rispetto per la decisione intrapresa, nella consapevolezza che i rapporti personali e la collaborazione istituzionale costruita in questi anni non muteranno in alcun modo'. Così l'assessore comunale a Mirandola Marco Donnarumma In relazione alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare, composto dagli ex consiglieri Lega.
Un passaggio che al nuovo partito del Generale Vannacci che Donnarumma ha scelto di non compiere, rimanendo il Lega.
 

'Per quanto mi riguarda, confermo la mia permanenza nella Lega, forza politica nella quale continuo a riconoscermi e con la quale sono stato chiamato a ricoprire l’incarico di assessore, in coerenza con il risultato elettorale ottenuto e con il mandato ricevuto dai cittadini. Il mio impegno resta invariato. Intendo continuare a svolgere il ruolo di assessore con senso di responsabilità, concretezza e spirito di servizio, portando avanti gli obiettivi amministrativi condivisi con la coalizione e col sindaco, operando nel rispetto delle direttive del sindaco e degli impegni assunti con la comunità. In questa fase contano il lavoro quotidiano, l’ascolto e la capacità di dare risposte concrete ai bisogni reali del territorio. Rimango concentrato esclusivamente sull’azione amministrativa, con l’obiettivo di operare nell’interesse di Mirandola e dei suoi cittadini, nel pieno rispetto delle istituzioni e del mandato che mi è stato affidato' - conclude Donnarumma
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

