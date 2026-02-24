'Per quanto mi riguarda, confermo la mia permanenza nella Lega, forza politica nella quale continuo a riconoscermi e con la quale sono stato chiamato a ricoprire l’incarico di assessore, in coerenza con il risultato elettorale ottenuto e con il mandato ricevuto dai cittadini. Il mio impegno resta invariato. Intendo continuare a svolgere il ruolo di assessore con senso di responsabilità, concretezza e spirito di servizio, portando avanti gli obiettivi amministrativi condivisi con la coalizione e col sindaco, operando nel rispetto delle direttive del sindaco e degli impegni assunti con la comunità. In questa fase contano il lavoro quotidiano, l’ascolto e la capacità di dare risposte concrete ai bisogni reali del territorio. Rimango concentrato esclusivamente sull’azione amministrativa, con l’obiettivo di operare nell’interesse di Mirandola e dei suoi cittadini, nel pieno rispetto delle istituzioni e del mandato che mi è stato affidato' - conclude Donnarumma
Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull’azione amministrativa'
Dopo il cambio del gruppo Lega in Futuro Nazionale: 'Rimango dove sono, a sostegno del sindaco Budri'
'Per quanto mi riguarda, confermo la mia permanenza nella Lega, forza politica nella quale continuo a riconoscermi e con la quale sono stato chiamato a ricoprire l’incarico di assessore, in coerenza con il risultato elettorale ottenuto e con il mandato ricevuto dai cittadini. Il mio impegno resta invariato. Intendo continuare a svolgere il ruolo di assessore con senso di responsabilità, concretezza e spirito di servizio, portando avanti gli obiettivi amministrativi condivisi con la coalizione e col sindaco, operando nel rispetto delle direttive del sindaco e degli impegni assunti con la comunità. In questa fase contano il lavoro quotidiano, l’ascolto e la capacità di dare risposte concrete ai bisogni reali del territorio. Rimango concentrato esclusivamente sull’azione amministrativa, con l’obiettivo di operare nell’interesse di Mirandola e dei suoi cittadini, nel pieno rispetto delle istituzioni e del mandato che mi è stato affidato' - conclude Donnarumma
