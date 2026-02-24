Mirandola, il gruppo Lega scompare, consiglieri in blocco con Vannacci

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Mirandola tenutasi ieri sera è stato ufficialmente costituito, in seno alla maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Letizia Budri, il nuovo gruppo consiliare Futuro Nazionale che fa capo a Vannacci.

Il gruppo è composto dagli ex consiglieri Lega Guglielmo Golinelli, primo a passare con Vannacci, Giuliano Tassi e Marcello Furlani. Capogruppo è stato designato Guglielmo Golinelli.

'La nascita di Futuro Nazionale in Consiglio comunale segna un passaggio politico significativo per la città di Mirandola: contestualmente, infatti, si conclude la presenza della Lega in Consiglio comunale dopo 17 anni di attività - si legge in una nota -. Il nuovo gruppo consiliare entra a far parte della maggioranza di centrodestra che sostiene l’amministrazione comunale, rafforzandone l’azione politica e amministrativa. Mirandola si colloca così tra i primi Comuni in Italia nei quali Futuro Nazionale entra ufficialmente a far parte della maggioranza di governo cittadina. I consiglieri del nuovo gruppo confermano il proprio impegno a lavorare con responsabilità e spirito costruttivo nell’interesse della comunità mirandolese, nel segno della continuità amministrativa e del rafforzamento dell’azione di governo locale'.