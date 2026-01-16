Ospedale Vignola, guasto al gruppo elettrogeno: stop a interventi ed endoscopie

A causa di un guasto al gruppo elettrogeno all’Ospedale di Vignola, nella giornata di oggi – venerdì 16 gennaio – sono sospese le endoscopie e le attività delle sale operatorie. Nelle scorse ore sono stati contattati tutti i pazienti coinvolti, che saranno già riprogrammati nei prossimi giorni.

E’ in corso anche una riorganizzazione oraria delle prestazioni per i pazienti dializzati, a cui sarà comunque garantita la seduta in giornata.

'In seguito al guasto, l’Ausl di Modena – che si scusa coi cittadini per i disagi - si è immediatamente attivata per avviare gli interventi di riparazione, con l’obiettivo di ripristinare il gruppo elettrogeno già nel corso della giornata odierna' - si legge in una nota.