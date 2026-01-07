Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Violenza sessuale su una ragazza disabile: arrestato

E' un 39enne tunisino. Aveva molestato la giovane prima alla stazione di Modena poi sul treno per Castelfranco, fermato a seguito dell'allarme dei passeggeri

Un altro episodio sconcertante di aggressione in provincia di Modena. Questa volta a sfondo sessuale e nei confronti di una ragazza disabile su sedia a rotelle. I fatti riportano al 3 gennaio scorso e sono stati resi noti oggi, dopo la convalida dell'arresto dell'autore del reato, accusato di violenza sessuale aggravata dalla disabilità della persone offesa, oltre che per interruzione di pubblico servizio. Si tratta di un 39enne di origine tunisina bloccato e arrestato alla stazione di Castelfranco dai Carabinieri della locale tenenza.L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa da parte della vittima, disabile e costretta su sedia a rotelle, oggetto dapprima di gravi molestie commesse dall’indagato che aveva seguito la ragazza ed una sua amica già all’interno della stazione ferroviaria di Modena, rivolgendole apprezzamenti insistenti e attenzioni di natura sessuale.
L’uomo aveva anche tentato di ostacolare la salita della giovane sul treno regionale 2477 diretto a Castelfranco Emilia, senza riuscirvi soltanto per l’intervento risolutorio di un passeggero.
Ma l'uomo è salito sul treno e ha continuato a molestare sessualmente la ragazza, strofinando più volte il proprio organo genitale sul braccio della vittima compiendo ripetuti atti di violenza sessuale, fino a quando il capotreno, intervenuto, ha bloccato il treno
per 15 minuti circa, mentre alcuni viaggiatori intervenivano soccorrendo la ragazza, trattenendo l’indagato sino all’arrivo dei Carabinieri che lo hanno preso in custodia alla fermata di Castelfranco Emilia, dove l'uomo è stato tratto in arresto.
Oggi, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la richiesta misura della custodia cautelare in carcere per il delitto dii violenza sessuale aggravata dalla disabilità della persona offesa e dal fatto commesso in stazione ferroviaria ed a bordo di un treno.
