Controlli Carabinieri in zona Tempio-Stazione: un arresto

Controlli Carabinieri in zona Tempio-Stazione: un arresto
Resistenza a pubblico ufficiale, possesso di armi e droga i reati contestati nel corso delle verifiche in zona

Operazione ad ampio raggio ieri sera, 14 gennaio 2026, nelle aree più sensibili del capoluogo. I carabinieri della Compagnia di Modena, affiancati dalla Squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, hanno passato al setaccio la stazione ferroviaria e la zona Tempio, controllando 32 persone e notificando un ordine di allontanamento con divieto di stazionamento all’interno dello scalo ferroviario.
Durante i controlli, la situazione è degenerata in piazza Dante Alighieri, dove una 28enne reggiana ha rifiutato di fornire le proprie generalità tentando di allontanarsi. Una volta raggiunta, la giovane ha afferrato un tavolino da un locale e lo ha scagliato contro i militari, colpendone uno con calci nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.
Arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le generalità, questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lei il divieto di dimora a Modena e provincia.
Nel corso dello stesso servizio, la Sezione Radiomobile ha fermato in via Canaletto Sud un 29enne tunisino alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. La perquisizione ha portato al rinvenimento di un coltello e di una piccola quantità di stupefacente. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’eventuale stato di alterazione, oltre a essere segnalato alla Prefettura per detenzione di droga a uso personale.
I controlli, nelle aree più sensibili della città, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

'Scandalo Fondazione di Modena, serve una ispezione del Ministero dell'Economia'

Policlinico di Modena, invalidità civica

Carcere di Modena, fotografia di un girone infernale: 38 tentati suicidi in un anno

Scandalo Fondazione Modena, Mazzi: 'In quattro anni nessuno s'è accorto di nulla'

CR Carpi a fianco dell'ospedale: i nuovi strumenti acquistati con le ultime erogazioni

Fondazione di Modena, la comunicazione è gestita da... Mediagroup

Modena, educativa di strada e baby gang: quali presupposti per un affidamento diretto a Caleidos?

Modena abbraccia la fiamma olimpica

Tutto l'appennino sotto la neve, precipitazioni fino al pomeriggio del 25

'Ottomila tra appartamenti e locali affittati in nero: anche questo incide sul problema rifiuti'

Fondamentalismo islamico a Modena: quando in città si radunarono nomi coinvolti nell'11 settembre

Modena rinnova il ricordo dell'Eccidio delle Fonderie Riunite

