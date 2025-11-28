Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: per locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'

Firmato in prefettura. L'adesione da parte dei gestori è volontaria.

In Prefettura è stato firmato un protocollo d’intesa che segna l’avvio di una collaborazione strutturata tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori economici del settore dell’intrattenimento.

Elemento centrale dell’accordo è l’introduzione della figura del “referente per la sicurezza”, incaricato di fungere da punto di contatto diretto con le Forze di Polizia. Questo ruolo, affidato a personale interno agli esercizi che aderiranno volontariamente al protocollo, avrà il compito di garantire l’attuazione delle misure previste e di facilitare il dialogo operativo con le autorità.

Il protocollo prevede, oltre ad un impegno formale, prevede azioni concrete e mirate, videosorveglianza potenziata per monitorare gli spazi interni ed esterni dei locali, rilevatori del tasso alcolemico per scoraggiare comportamenti a rischio; Illuminazione esterna rafforzata, formazione del personale, con percorsi dedicati alla gestione delle emergenze e alla prevenzione delle condotte illegali.

Alla firma hanno partecipato il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Modena, i vertici della Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Assointrattenimento, Silb Fibe Confcommercio, insieme alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco.

“L’iniziativa – ha sottolineato il Prefetto – rappresenta un ulteriore esempio di cooperazione integrata che, attraverso il coinvolgimento degli operatori economici, intende innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, favorendo la diffusione della cultura della legalità nelle giovani generazioni.”
