Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Castelnuovo Rangone, il fine settimana del SuperzamponeDomenica 7 dicembre, torna la festa più popolare del distretto delle carni: quella dedicata al Superzampone. La grande zamponiera è già pronta per la lunga cottura dell’insaccato più grande del mondo, protagonista assoluto di una giornata che rende omaggio all’arte salumiera e alla passione dei produttori locali. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme all’Ordine dei Maestri Salumieri, è ormai un appuntamento irrinunciabile per chi ama la tradizione gastronomica emiliana.
A Bomporto: feste natalizie e omaggio al Santo PatronoNel weekend dell'immacolata, in particolare, venerdì 6 dicembre la città si raccoglie per la Messa in onore del patrono San Nicolò, seguita dalla tradizionale tombola serale nella palestra parrocchiale. Il giorno successivo, sabato 7 dicembre, Sorbara ospita invece un concerto di trombe dal titolo “DO RE MI FA SOL LA SI”, eseguito dal Trumpet Ensemble, che porterà note festose e coinvolgenti nel cuore della frazione.
Savignano capitale del movimento dartisticosi prepara a diventare la capitale del movimento dartistico italiano. Dal 5 al 7 dicembre la città ospita infatti la Coppa Italia Steel e le Finali Nazionali Singolo e Doppio Steel.
Mirandola: Natale con musica ne 'Il giorno dei pianoforti'il Natale si accende con il ritorno del Trenino Natalizio gratuito, attivo dal 5 dicembre fino al 6 gennaio, e con la distribuzione delle nuove palline natalizie bidimensionali dedicate alla città, ciascuna arricchita da una fotografia storica. Ma il momento più atteso sarà lunedì 8 dicembre, quando il centro storico si trasformerà in un percorso musicale diffuso per il “Giorno dei Pianoforti”. Due pianoforti a coda saranno a disposizione di chi vorrà suonarli, mentre un pianoforte a pavimento lungo sette metri offrirà uno spettacolo unico e interattivo, suonato esclusivamente coi piedi da musicisti e passanti.
Castelfranco Emilia: in centro, mercatini 'bio' e contadiniSabato 6 dicembre il centro della città si trasformerà in un piccolo regno natalizio: Piazza Aldo Moro ospiterà il mercatino bio-solidale “BIO C’È”, con l’apertura della forma di Parmigiano Reggiano premiata al World Cheese Award e prodotta dagli studenti dell’I.I.S. “L. Spallanzani”. Nel pomeriggio, i bambini saranno accolti, sempre in Piazza Aldo Moro, dagli Elfi di Babbo Natale. Presso la Parrocchia di Cavazzona andrà in scena lo spettacolo di burattini “Fagiolino Fattucchiere Fortunato”: appuntamento dalle 16.30 in poi.
Domenica 7 dicembre la festa si allarga ancora di più.
Sassuolo: accensione del grande albero in piazzaSabato 6 dicembre, l’appuntamento è in piazza Garibaldi per la cerimonia ufficiale di accensione dell’albero e delle luminarie natalizie.
Carpi celebra la 'sua tavola con Carpi De.Co. Story”,Ilfestival che il 7 e 8 dicembre porterà in Piazza Martiri degustazioni, show cooking e laboratori di cucina. Protagonisti saranno i prodotti certificati a Denominazione Comunale di Origine: dal cappelletto al bensone, dalla stria carpigiana al cotechino crudo fino alla mostarda fina. Due giornate che trasformano la tradizione culinaria in un vero e proprio spettacolo di sapori e cultura.
San Possidonio: La “Pcarìa e i Sapori di Una Volta”Lunedì 8 dicembre, la piazza si riempirà di profumi e atmosfere d’altri tempi, con la rievocazione della macellazione del maiale, antica pratica contadina che diventa oggi un momento di festa e di comunità. Tra nebbia padana e freddo frizzante, l’evento celebra la storia e la gastronomia locale, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente.
