Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Castelnuovo Rangone, il fine settimana del Superzampone

A Bomporto: feste natalizie e omaggio al Santo Patrono

Savignano capitale del movimento dartistico

Mirandola: Natale con musica ne 'Il giorno dei pianoforti'





Castelfranco Emilia: in centro, mercatini 'bio' e contadini

Sassuolo: accensione del grande albero in piazza

Carpi celebra la 'sua tavola con Carpi De.Co. Story”,

San Possidonio: La “Pcarìa e i Sapori di Una Volta”

Domenica 7 dicembre, torna la festa più popolare del distretto delle carni: quella dedicata al Superzampone. La grande zamponiera è già pronta per la lunga cottura dell’insaccato più grande del mondo, protagonista assoluto di una giornata che rende omaggio all’arte salumiera e alla passione dei produttori locali. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme all’Ordine dei Maestri Salumieri, è ormai un appuntamento irrinunciabile per chi ama la tradizione gastronomica emiliana.Nel weekend dell'immacolata, in particolare, venerdì 6 dicembre la città si raccoglie per la Messa in onore del patrono San Nicolò, seguita dalla tradizionale tombola serale nella palestra parrocchiale. Il giorno successivo, sabato 7 dicembre, Sorbara ospita invece un concerto di trombe dal titolo “DO RE MI FA SOL LA SI”, eseguito dal Trumpet Ensemble, che porterà note festose e coinvolgenti nel cuore della frazione.si prepara a diventare la capitale del movimento dartistico italiano. Dal 5 al 7 dicembre la città ospita infatti la Coppa Italia Steel e le Finali Nazionali Singolo e Doppio Steel.Tre giornate di grande sport che vedranno arrivare atleti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in un clima di intensa competizione e spettacolo.il Natale si accende con il ritorno del Trenino Natalizio gratuito, attivo dal 5 dicembre fino al 6 gennaio, e con la distribuzione delle nuove palline natalizie bidimensionali dedicate alla città, ciascuna arricchita da una fotografia storica. Ma il momento più atteso sarà lunedì 8 dicembre, quando il centro storico si trasformerà in un percorso musicale diffuso per il “Giorno dei Pianoforti”. Due pianoforti a coda saranno a disposizione di chi vorrà suonarli, mentre un pianoforte a pavimento lungo sette metri offrirà uno spettacolo unico e interattivo, suonato esclusivamente coi piedi da musicisti e passanti.Sabato 6 dicembre il centro della città si trasformerà in un piccolo regno natalizio: Piazza Aldo Moro ospiterà il mercatino bio-solidale “BIO C’È”, con l’apertura della forma di Parmigiano Reggiano premiata al World Cheese Award e prodotta dagli studenti dell’I.I.S. “L. Spallanzani”. Nel pomeriggio, i bambini saranno accolti, sempre in Piazza Aldo Moro, dagli Elfi di Babbo Natale. Presso la Parrocchia di Cavazzona andrà in scena lo spettacolo di burattini “Fagiolino Fattucchiere Fortunato”: appuntamento dalle 16.30 in poi.Domenica 7 dicembre la festa si allarga ancora di più.Corso Martiri ospiterà i mercatini di arte, di ingegno e quello contadino, punti di ristoro e musica dal vivo con DJ set fino a tarda sera con la Après Slide. I più piccoli potranno divertirsi, sempre in Corso Martiri, con i giochi dei Balocchi di Natale, mentre a Manzolino le animazioni natalizie, i laboratori creativi, la camminata dei Babbi Natale e il mercatino del riuso accompagneranno i visitatori per tutta la giornata. Nel pomeriggio, le piazze del centro saranno animate da spettacoli teatrali e musicali, dai burattini de “Il Natale è in pericolo” e dal family show “The Grinchmas Adventure”. La Giornata della Disabilità - era il 3 dicembre, ma sarà valorizzata domenica - porterà su Corso Martiri, a partire dalle ore 11, laboratori, giochi e letture animate. Dalle 15 alle 19, in Piazza Aldo Moro, riapre il villaggio degli Elfi di Babbo Natale, mentre alle 17 sarà possibile, per chi ha un cane, in Corso Martiri, fare uno shooting fotografico a tema natalizio con i propri amici a quattro zampe.Sabato 6 dicembre, l’appuntamento è in piazza Garibaldi per la cerimonia ufficiale di accensione dell’albero e delle luminarie natalizie.A partire dalle ore 18, la città si illuminerà con le decorazioni festive, accompagnata dalla musica di Matteo Camellini e Catriel Falcotti e dai saluti istituzionali del Sindaco.Ilfestival che il 7 e 8 dicembre porterà in Piazza Martiri degustazioni, show cooking e laboratori di cucina. Protagonisti saranno i prodotti certificati a Denominazione Comunale di Origine: dal cappelletto al bensone, dalla stria carpigiana al cotechino crudo fino alla mostarda fina. Due giornate che trasformano la tradizione culinaria in un vero e proprio spettacolo di sapori e cultura.Lunedì 8 dicembre, la piazza si riempirà di profumi e atmosfere d’altri tempi, con la rievocazione della macellazione del maiale, antica pratica contadina che diventa oggi un momento di festa e di comunità. Tra nebbia padana e freddo frizzante, l’evento celebra la storia e la gastronomia locale, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente.Per la segnalazione di eventi pubblici redazione@lapressa.it