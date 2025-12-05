Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Truffa e sostituzione di persona: denunciati due italiani di Carpi

Avevano creato un falso account su un portale specializzato, proponendo la vendita di veicoli industriali e utilizzando indebitamente i dati di una ditta

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato due italiani, di 32 e 48 anni, per sostituzione di persona nell’ambito di una articolata attività fraudolenta online.

I due individui avevano creato un falso account su un portale specializzato, proponendo la vendita di veicoli industriali e utilizzando indebitamente i dati di una ditta operante nel settore.

I titolari dell’azienda, insospettiti dalle numerose chiamate ricevute per ottenere chiarimenti su annunci mai pubblicati, hanno verificato che ignoti avevano attivato un contratto per l’emissione di fatture a loro nome, indicando Iban riferiti a conti correnti a loro del tutto estranei.

Gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Carpi sono risaliti ai numerosi acquirenti che, da diverse regioni d’Italia, avevano avuto contatti con i truffatori. Questi ultimi avevano emesso, in maniera illecita, fatture intestate alla società legittima per un importo complessivo di circa 50.000 euro.

I successivi accertamenti bancari hanno consentito di identificare gli autori del raggiro, entrambi già gravati da precedenti specifici.

