Anziani maltrattati in Rsa: 4 operatori sanitari indagati, tra loro un carpigiano

Strattonavano e schiaffeggiavano gli anziani durante le operazioni di cura, alcuni di questi affetti da gravi malattie

Sono accusati di aver maltrattato alcuni ospiti di una Rsa a Castelnovo Monti, nell'Appennino Reggiano. Quattro operatori socio-assistenziali tra i 30 e i 57 anni sono indagati dalla procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Nei confronti di due di loro - un 39enne residente a Carpi e un 34enne di Valsamoggia - il gip ha disposto la misura cautelare della sospensione dall'esercizio per la durata di un anno, al fine di prevenire il concreto pericolo di reiterazione dei reati.

I fatti contestati risalgono a un periodo compreso tra il 2023 e il 2025. Stando alle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Castelnovo Monti - scattate a seguito di denunce presentate da alcuni familiari dei degenti - sono emersi, anche grazie a intercettazioni audio-video, comportamenti abituali da parte dei quattro operatori indagati che strattonavano e schiaffeggiavano gli anziani durante le operazioni di cura, alcuni di questi affetti da gravi malattie, proferendo minacce e insulti, infliggendo sofferenze fisiche e psicologiche.

