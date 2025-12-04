Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, è morto a 69 anni l'ex preside Davide Chiappelli

Il suo ultimo incarico è stato alla guida dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone e, in reggenza, dell’Istituto Comprensivo 7 di Modena

'Con la scomparsa di Davide Chiappelli Modena perde un grande uomo di scuola, un professionista che ha dedicato la vita all’educazione, prima come maestro negli anni del tempo pieno comunale e poi come dirigente in numerosi istituti del territorio. Ha sempre lavorato con passione, rigore e umanità, offrendo il proprio contributo anche su temi cruciali come prevenzione del disagio e dispersione scolastica'.

Con queste parole l’assessore alle Politiche educative Federica Venturelli esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la morte dell'ex dirigente scolastico Davide Chiappelli, avvenuta all’età di 69 anni.

Laureato in Pedagogia all’Università di Bologna, Chiappelli è stato dirigente scolastico per quasi un trentennio. Il suo ultimo incarico è stato alla guida dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone e, in reggenza, dell’Istituto Comprensivo 7 di Modena. Nel corso della sua lunga carriera è stato in servizio in vari ordini e gradi scolastici, dal liceo classico ai percorsi per adulti del Cpia, lasciando ovunque una traccia profonda per competenza, impegno e attenzione alle comunità scolastiche.

Ha contribuito alla stesura di protocolli provinciali su prevenzione del disagio e dispersione scolastica, temi per i quali ha sempre dimostrato una particolare sensibilità, insieme a un forte interesse per le questioni educative legate allo sviluppo delle competenze.

