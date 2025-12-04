Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

A Carpi il 70° anniversario della ‘Celebrazione Nazionale della Resistenza nei Campi di Concentramento’

Il 5 dicembre, Evento di Comune e sostenuto dal Ministero della Cultura.. Inaugurazione alle ore 17.00 presso il Cortile delle Stele del Museo Monumento al Deportato per ricordare l’esposizione che nel 1955 segnò una tappa fondamentale nella ricostruzione della memoria pubblica della deportazione italiana

Nel 2025 ricorre il 70esimo anniversario della ‘Celebrazione della Resistenza nei Campi di Concentramento, Fossoli – Carpi’, la manifestazione internazionale che si svolse in città l’8 e il 9 dicembre del 1955, e che includeva anche l’inaugurazione della ‘Mostra nazionale dei lager nazisti’, la prima esposizione fotodocumentaria, in Italia, dedicata al tema della deportazione a carattere nazionale. Gli eventi di quell’8 e 9 dicembre 1955 rappresentano una tappa decisiva nella costruzione della memoria pubblica della deportazione italiana, che la Fondazione Fossoli, in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena,propone di celebrare con un programma espositivo diffuso che rievoca i luoghi, le immagini e il significato profondo di quelle giornate.L’inaugurazione si svolgerà venerdì 5 dicembre, alle ore 17.00 a Carpi, presso il Cortile delle Stele del Museo Monumento al Deportato, alla presenza della presidente Fondazione Fossoli Manuela Ghizzoni, del sindaco di Carpi Riccardo Righi, del vicepresidente dell’Istituto Storico di Modena Claudio Silingardi e di Marzia Luppi, co-curatrice della mostra ‘Immagini dal Silenzio’.E proprio presso il Cortile delle Stele del Museo Monumento, fino all’8 dicembre, si potrà visitare la videoinstallazione multimediale, attiva dalle ore 17.00 alle 19.00 che, attraverso una proiezione immersiva, rielabora, attraverso una serie di immagini, il lascito delle celebrazioni del
1955.
 

Lungo il Portico Lungo di Piazza dei Martiri, che nel 1955 ospitò la celebrazione ufficiale, sarà proposta un’esposizione fotografica urbana composta da una serie di pannelli grafici che rievocano i momenti salienti di tale celebrazione e il suo valore internazionale.
 

Completano l’evento diffuso, un’installazione e la mostra ‘Immagini dal Silenzio’ presso il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, luogo che nel 1955 ospitò la ‘Mostra nazionale dei lager nazisti’. L’esposizione ‘Immagini dal Silenzio’, curata da Marzia Luppi ed Elisabetta Ruffini in occasione del Cinquantesimo anniversario della ‘Mostra nazionale dei lager nazisti’ - si ripropone al pubblico perché, attraverso fotografie, pannelli e documenti d’archivio, dimostra come l’evento espositivo del 1955 rappresenti uno dei passaggi fondativi della storia della memoria della deportazionrealizzato prima che il tema ricevesse una internazionale risonanza pubblica con il processo Eichmann del 1961.
La mostra ‘Immagini dal Silenzio’, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino all’1° febbraio presso la Sala ex Poste di Palazzo dei Pio nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, e tutti i giorni su prenotazione, chiamando il numero 059.688483 o scrivendo all’indirizzo info@fondazionefossoli.it).L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Carpi e grazie al sostegno
del Mic-Ministero della Cultura, Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali (DGBIC).
