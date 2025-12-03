Fuori Sacco, quando era bello essere giornalisti: la storia del distretto ceramico nella vita di chi lo ha raccontato

Domenica 14 dicembre alle 11 il teatro Astoria Fiorano ospiterà la presentazione del libro 'Fuori Sacco - quando era bello essere giornalisti'. Il libro racchiude il racconto di 23 giornalisti, trent'anni di cronaca e storia del distretto ceramico. Come spiega Doriano Rabotti, tra le penne più note cresciute in quel 'vivaio', si tratta del 'diario di un territorio attraverso gli occhi e la penna di chi lo ha raccontato'. Con Luigi Giuliani, storico corrispondente del Resto del Carlino di Sassuolo, ci saranno i collaboratori, i redattori e i direttori che si sono susseguiti negli anni ’80-2000: Andrea Antonietti, Davide Baraldi, Solange Baraldi, Roberto Casolari, Laura Corallo, Corrado Corradi, Alberto Cottica, Stefano Dallari, Federico Ferrari, Raffaella Ferrari, Marco Fiori, Andrea Garzone, Guglielmo Leoni, Graziano Manni, Marcello Micheloni, Fabio Panciroli, Angelo Peli, Luigi Pincelli, Doriano Rabotti, Matteo Richetti, Andrea Serri, Eugenio Tangerini, Emilio Tomasini. A condurre la mattinata sarà Leo Turrini.

Tutti i proventi della vendita del libro sono destinati al progetto Hospice casa Giuly dell'associazione Amici per la vita di Formigine.