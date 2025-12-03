Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fuori Sacco, quando era bello essere giornalisti: la storia del distretto ceramico nella vita di chi lo ha raccontato

Fuori Sacco, quando era bello essere giornalisti: la storia del distretto ceramico nella vita di chi lo ha raccontato

Al teatro Astoria di Fiorano, domenica 14 dicembre, con Luigi Giuliani ci saranno i collaboratori, i redattori e i direttori del tempo

1 minuto di lettura

Domenica 14 dicembre alle 11 il teatro Astoria Fiorano ospiterà la presentazione del libro 'Fuori Sacco - quando era bello essere giornalisti'. Il libro racchiude il racconto di 23 giornalisti, trent'anni di cronaca e storia del distretto ceramico. Come spiega Doriano Rabotti, tra le penne più note cresciute in quel 'vivaio', si tratta del 'diario di un territorio attraverso gli occhi e la penna di chi lo ha raccontato'. Con Luigi Giuliani, storico corrispondente del Resto del Carlino di Sassuolo, ci saranno i collaboratori, i redattori e i direttori che si sono susseguiti negli anni ’80-2000: Andrea Antonietti, Davide Baraldi, Solange Baraldi, Roberto Casolari, Laura Corallo, Corrado Corradi, Alberto Cottica, Stefano Dallari, Federico Ferrari, Raffaella Ferrari, Marco Fiori, Andrea Garzone, Guglielmo Leoni, Graziano Manni, Marcello Micheloni, Fabio Panciroli, Angelo Peli, Luigi Pincelli, Doriano Rabotti, Matteo Richetti, Andrea Serri, Eugenio Tangerini, Emilio Tomasini. A condurre la mattinata sarà Leo Turrini.

Tutti i proventi della vendita del libro sono destinati al progetto Hospice casa Giuly dell'associazione Amici per la vita di Formigine.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Ruba 500 euro in testine per spazzolini da denti: arrestata

Ruba 500 euro in testine per spazzolini da denti: arrestata

Fiorano, spaccio di cocaina: arrestati due marocchini

Fiorano, spaccio di cocaina: arrestati due marocchini

Sorpreso a spacciare a Fiorano, sperona la polizia: arrestato marocchino

Sorpreso a spacciare a Fiorano, sperona la polizia: arrestato marocchino

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Ferrari, ultimato il nuovo circuito di collaudo a Fiorano

Ferrari, ultimato il nuovo circuito di collaudo a Fiorano

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente

Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente

A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi

A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Articoli Recenti 'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Ospedale di Carpi, l'Ausl rassicura: 'Rianimazione pienamente funzionante già da ieri'

Ospedale di Carpi, l'Ausl rassicura: 'Rianimazione pienamente funzionante già da ieri'

Formigine, domani vertice dei Civici con Onorato e il presidente De Pascale

Formigine, domani vertice dei Civici con Onorato e il presidente De Pascale

'Carpi, guasto al Ramazzini dimostra stato obsoleto dell'intera struttura'

'Carpi, guasto al Ramazzini dimostra stato obsoleto dell'intera struttura'