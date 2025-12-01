Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'I comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello esprimono la profonda preoccupazione per la crescente serie di furti che nelle ultime settimane sta interessando numerosi quartieri dei nostri territori. Nelle nostre città sono stati segnalati episodi di effrazione anche nelle ore del tardo pomeriggio e della sera. Circolano inoltre video che mostrano individui intenti a scavalcare cancelli e introdursi nelle abitazioni, alimentando un crescente sentimento di insicurezza tra i cittadini'. Così in una nota le giunte Pd dei 4 comuni del distretto ceramico.'Davanti a questa situazione, riteniamo necessario un intervento coordinato e rafforzato dello Stato. Per questo motivo abbiamo inviato una richiesta formale al Prefetto di Modena, chiedendo: una particolare attenzione ai fenomeni registrati; la conferma della piena operatività di un presidio H24 da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri; un riscontro sulla disponibilità effettiva degli organici in servizio, in relazione alle molteplici attività quotidiane che coinvolgono le forze dell’ordine; la valutazione sull’opportunità di una richiesta di implementazione stabile degli organici, al fine di rafforzare prevenzione e controllo sul territorio.Alla preoccupazione per i fatti che stanno colpendo i nostri comuni, si aggiunge una preoccupazione più ampia: da troppo tempo gli organici delle forze dell’ordine presenti sul territorio sono fermi, sostanzialmente invariati da decenni, e il loro mantenimento dipende quasi esclusivamente dai naturali cicli di trasferimenti e pensionamenti, spesso raccontati come nuove forze sul territorio, senza un vero aggiornamento effettivo degli organici in servizio'.'Chiediamo che il Governo intervenga con urgenza in modo adeguato per finanziare reali potenziamenti: anche nella recente legge di bilancio le risorse destinate alla sicurezza urbana risultano estremamente limitate, pari ad appena 25 milioni di euro a livello nazionale. Si tratta di un importo che non appare sufficiente a fronte di un’esigenza crescente, evidente e ormai non più rinviabile per tanti territori, compreso il nostro. Ribadiamo che la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e che richiede un impegno forte da parte di tutti i livelli dello Stato. È con questo spirito, costruttivo e responsabile, che chiediamo attenzione, risposte e investimenti capaci di garantire un presidio stabile ed efficace della sicurezza'.