Serie A: un buon Sassuolo sconfitto a Napoli
Basta il gol di Lobotka, al 7, per risolvere una gara dove i neroverdi hanno sfiorato più volte il pari
