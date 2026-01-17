Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie A: un buon Sassuolo sconfitto a Napoli

Basta il gol di Lobotka, al 7, per risolvere una gara dove i neroverdi hanno sfiorato più volte il pari

La squadra di Conte torna alla vittoria dopo tre pareggi di fila, battendo in casa per 1-0 il Sassuolo. Dopo sette minuti si sblocca il punteggio. Gli ospiti provano a rispondere e si rendono pericolosi con Laurienté e Lipani, ma il Napoli resiste (nonostante i giramenti di testa di Elmas e gli infortuni di Rrahmani e Politano) e torna a -6 dall'Inter
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

