Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, trasfertista tenta truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestato napoletano 25enne

Modena, trasfertista tenta truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestato napoletano 25enne

Gli agenti lo hanno intercettato proprio davanti al cancelletto dell’abitazione della coppia. Emesso foglio di via obbligatorio da Modena per quattro anni

1 minuto di lettura

La polizia di Modena ha arrestato un italiano di 25 anni, residente a Napoli, per tentata truffa in concorso ai danni di una coppia di anziani.

Nella giornata di ieri, intorno alle 12, la Squadra Mobile è intervenuta in zona Morane/Vaciglio su segnalazione da parte dei due anziani accortisi di essere stati vittime di un tentativo di truffa.

In particolare, la coppia era stata contattata da un uomo che, qualificandosi appartenente alla Guardia di Finanza, dopo essersi accertato se avessero oggetti preziosi o una cassaforte nella loro disponibilità, li aveva messi in guardia circa la presenza di due cittadini rumeni che stavano commettendo furti nel quartiere.

Gli agenti hanno intercettato il 25enne proprio davanti al cancelletto dell’abitazione della coppia di anziani.

L’immediato intervento è stato possibile in quanto gli agenti si trovavano già in zona per una precedente segnalazione relativa a un analogo tentativo di truffa, consistente in una telefonata da parte di un finto finanziere che allertava la vittima di possibili furti in atto e che per tale motivo a breve l’avrebbe raggiunta a casa un suo collega per verificare la presenza di oro, gioielli e contante.

L'uomo aveva un biglietto del treno per la tratta Napoli-Modena utilizzato nella stessa mattinata per raggiungere la città. Accertato che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, non ha alcun interesse a permanere in territorio modenese, il Questore ha emesso nei suoi confronti foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di quattro anni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

Policlinico di Modena, ecco la nuova strumentazione per la brachiterapia

Policlinico di Modena, ecco la nuova strumentazione per la brachiterapia

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Serie D, Cittadella-Tropical Coriano si gioca a Budrio

Serie D, Cittadella-Tropical Coriano si gioca a Budrio

Farmacie nel mirino di ladri e rapinatori: Federfarma incontra il Prefetto Triolo

Farmacie nel mirino di ladri e rapinatori: Federfarma incontra il Prefetto Triolo

40 giorni per la vita: riprende fino a Pasqua il presidio anti-abortista

40 giorni per la vita: riprende fino a Pasqua il presidio anti-abortista

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Bologna, società calcistica di Lega Pro evade il fisco per 2 milioni

Bologna, società calcistica di Lega Pro evade il fisco per 2 milioni

Modena, caporalato nel settore agricolo: in carcere un pakistano

Modena, caporalato nel settore agricolo: in carcere un pakistano

'Mi sono tagliato le vene': episodio shock interrompe il Consiglio Comunale

'Mi sono tagliato le vene': episodio shock interrompe il Consiglio Comunale

Modena, scontro tra due auto all'alba: 7 feriti

Modena, scontro tra due auto all'alba: 7 feriti