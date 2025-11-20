A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visita e interventi
Il lavoro dell’ambulatorio della Patologia Uterina aperto due anni fa ha permesso di ottimizzare le operazioni chirurgiche presso l’Ospedale
In particolare, l’attività ginecologica del Consultorio di Pavullo ha visto l’apertura, nell’aprile del 2023, dell’ambulatorio della Patologia Uterina nel quale vengono eseguite, tra le altre cose, visite per inquadramento clinico-assistenziale, valutazioni pre-operatorie e follow-up post operatori su casi specifici. A queste si aggiungono isteroscopie diagnostiche, Isteroscopie office e conizzazioni come trattamenti per la prevenzione del tumore del collo dell'utero, che permettono di eseguire sia la diagnosi che il trattamento di patologie di piccole dimensioni senza dover ricorrere all'intervento chirurgico.
Nel solo 2024 l’ambulatorio ha eseguito 200 isteroscopie, numeri confermati anche dall’andamento del 2025 ad oggi.
Il lavoro dell’ambulatorio della Patologia Uterina ha permesso di ottimizzare l’attività ginecologico/chirurgica presso l’Ospedale di Pavullo dove nel 2024 sono state fatte quasi 200 videoresettoscopie per l'asportazione, in particolare, di polipi di dimensioni maggiori e fibromi, con numeri già in crescita nel
“L’attività e i numeri, sia dal punto di vista ambulatoriale che chirurgico, sono motivo di grande soddisfazione perché frutto di un grande lavoro di squadra – afferma Linda Manni, Coordinatrice Ostetrica del Consultorio di Pavullo –. L’impegno condiviso di ginecologi e ostetriche nel garantire alle donne un servizio sempre più attento, accessibile e di qualità, è un esempio di grande professionalità e competenza, ma anche di vicinanza alle esigenze delle singole pazienti”.
“Grazie alla proficua collaborazione con le diverse strutture dell’ospedale, il nostro reparto si è affermato come centro di riferimento a livello regionale – afferma il dottor Arbel Ben-David, Responsabile dell’attività Chirurgica Ginecologica -. L’appartenenza al collegio interospedaliero regionale di ginecologia oncologica ci consente di coniugare i vantaggi di una realtà ospedaliera di dimensioni contenute (come la rapidità nell’erogazione delle prestazioni e l’attenzione personalizzata alle pazienti) con l’eccellenza e l’efficacia dei trattamenti di una rete specialistica più ampia. Un risultato che rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e testimonia l’impegno costante nel miglioramento dell’assistenza offerta”.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro
Vignola, incendio in un magazzino di mangimi
Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte
Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristoranteArticoli Recenti
Magreta di Formigine: c'è l’accordo fra privati che fa partire i lavori di Piazza Kennedy
Caduta massi: chiusa via Val Di Sasso a Pavullo
Ravarino: occupa e vive abusivamente in una rimessa del Comune, allontanato straniero irregolare
Carpi, Fdi fa dire al sindaco frasi mai dette sui market etnici. Righi: 'Loro credibilità a zero'