Platis (FI) sul 118 in Appennino: 'Chiusura di Via Ponte Val di Sasso è la riprova di una rete ridotta all'osso'

'La chiusura di via Ponte Val di Sasso in entrambi i sensi di marcia, provocata dall’ennesima caduta di massi, rappresenta un’altra 'pagina nera' nella gestione della viabilità e della sicurezza del nostro territorio'. A parlare è il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis.

'La strada chiusa non è una via qualunque: è la direttrice utilizzata dall’automedica del 118 per raggiungere le ambulanze quando serve un supporto sanitario avanzato. Oggi questo collegamento fondamentale è interrotto, causando rallentamenti che in emergenza possono tradursi in rischi gravissimi. La situazione è resa ancora più critica dall’arrivo dell’inverno, periodo in cui l’elisoccorso opera con forti limitazioni meteorologiche. Pretendere che l’elicottero supplisca al blocco stradale è irrealistico e conferma quanto sia risicata la rete dei soccorsi in appennino. Il Natale è alle porte e si prevede un significativo afflusso turistico che significa più persone, più traffico e un potenziale aumento delle emergenze, con meno strumenti per affrontarle. La sicurezza dei cittadini non può essere rimandata ulteriormente ed un confronto sulla postazione di Fanano va riaperto velocemente' - chiude Antonio Platis.