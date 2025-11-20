Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'

Nel convegno organizzato per i 50 anni dalla fondazione del Consorzio Attività Produttive, organismo pubblico per la progettazione e la realizzazione dei comparti industriali nel territorio modenese

Il Consorzio Attività Produttive di Modena ha presentato ieri il proprio piano strategico. Lo ha fatto per voce del Presidente dl CDA Anna Allesina nel corso del convegno organizzato al teatro della Fondazione San Carlo di Modena in occasione dei 50 anni dalla fondazione del Consorzio. Un pomeriggio di interventi da parte di numerosi ospiti che hanno ripercorso la storia degli insediamenti produttivi (villaggi industriali o aree industriali) che hanno caratterizzato lo sviluppo economico e sociale della città e del territorio. Per arrivar a quelle che sono le linee strategiche per il futuro del consorzio, in una realtà che è lontana anni luce da quella in cui il consorzio è nato, 50 anni fa.
'Un percorso - quello illustrato dalla Presidente del CDA - che mira a consolidare il ruolo del Consorzio come motore della crescita industriale modenese, in un contesto economico che richiede rapidità, sostenibilità e una forte capacità di attrarre imprese di valore.


Le linee strategiche

La prima linea strategica riguarda l’innovazione delle aree produttive, destinate a diventare più moderne, efficienti e competitive.
L’obiettivo dichiarato è superare il modello puramente logistico per costruire poli in grado di accogliere aziende ad alta tecnologia, startup e nuovi insediamenti qualificati.
Un secondo pilastro è dedicato all’attrattività territoriale: il Consorzio punta a rafforzare la propria capacità di richiamare investimenti esterni, offrendo spazi pronti, infrastrutture evolute e servizi avanzati alle imprese, in linea con le esigenze delle nuove filiere produttive. Una strategia che guarda alla competizione con altre province e regioni, consapevole che oggi la sfida si gioca sulla qualità dell’offerta e sulla velocità delle risposte.
Terzo punto, centrale nelle parole del Presidente, è il rapporto con i Comuni e con le comunità locali. Il Consorzio intende promuovere un modello di collaborazione più stretto e più efficace, capace di cogliere le esigenze specifiche dei territori e di accompagnare la crescita industriale senza trascurare gli aspetti sociali e urbanistici.
Infine, il Presidente richiama la necessità di una visione unitaria e condivisa, in grado di tenere insieme sviluppo economico, sostenibilità e rigenerazione delle aree produttive. La sfida, ha spiegato, è “far crescere il sistema senza consumare nuovo territorio”, rispondendo alle richieste di imprese, istituzioni e cittadini.


Che cos’è il Consorzio Attività Produttive di Modena

Il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi Modena è un organismo pubblico partecipato dai Comuni modenesi, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio. Si occupa della progettazione, realizzazione e gestione delle aree industriali e artigianali, della promozione degli insediamenti produttivi e del supporto alle imprese attraverso servizi, infrastrutture e strumenti di sviluppo locale.
È uno dei principali soggetti territoriali dedicati alla crescita economica e all’organizzazione delle aree produttive della provincia di Modena.
