Esce di strada: conducente ferito estratto dai Vigili del Fuoco
E' successo alle 21.40 su via Albareto a Modena
