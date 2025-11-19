Esce di strada: conducente ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Questa sera, alle 21.30, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti in via Strada Albareto per un incidente stradale che ha visto un’auto uscire di carreggiata. Il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dalla squadra arrivata sul posto con l’Aps, l’autopompa serbatoio utilizzata per le operazioni di soccorso. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118. Sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi e negli adempimenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento.



