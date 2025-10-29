Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Atteso all'esterno del locale, poco dopo la chiusura serale, il titolare de La Marcolfa, avvicinato da tre uomini, fatto rientrare nel locale per fargli aprire la cassaforte

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Una aggressione violenta, improvvisa, anche se silenziosa, tale da non attivare allarmi nell'immediato, avvenuta all'esterno del locale, poco dopo la mezzanotte. Con pistola e ascia, per minacciare. Domenica notte da incubo per il titolare del ristorante La Marcolfa, affacciato su via Giardini sud. Dove pare tre individui, a bordo di un auto, aspettavano l'uscita del titolare, l'ultimo a lasciare il ristorante dopo l'orario di chiusura.
I tre, pare con accento dell'est, lo hanno bloccato minacciandolo con pistola e ascia, intimando di aprire il locale e farsi accompagnare all'interno. Obiettivo eventuali contanti in cassa, e nella disponibilità del titolare. Ma la domenica sera non ha gli incassi del sabato e il sempre più diffuso uso della carte elettroniche limita ormai la presenza di contante in cassa. Un colpo che seppur nella sua violenza non avrebbe quindi creato gravi conseguenze né fisiche per il titolare, se non si considera lo shock per avere subito un atto simile, né in termini di ingenti quantità di contanti. Sul caso indagano i Carabinieri. L'area antistante al locale, affacciata sulla centrale via Giardini, non è priva di telecamere di videosorveglianza soprattutto delle tante attività commerciali che si affacciano sulla via, tra cui il complesso Ariete.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Schianto sulla Statale 12 a Pavullo: due feriti

Schianto sulla Statale 12 a Pavullo: due feriti

Schianto al Carrai di Pavullo: 23enne ferita resta incastrata nelle lamiere

Schianto al Carrai di Pavullo: 23enne ferita resta incastrata nelle lamiere

Modena, Aldina compie 100 anni: consegnata la Bonissima

Modena, Aldina compie 100 anni: consegnata la Bonissima

Pavullo: inaugurata la nuova palestra Marconi Cavazzi Sorbelli

Pavullo: inaugurata la nuova palestra Marconi Cavazzi Sorbelli

'Pavullo, è il momento di uscire dal Corpo unico della Polizia locale'

'Pavullo, è il momento di uscire dal Corpo unico della Polizia locale'

Con punta da trapano ferisce e rapina la titolare di un bar: arrestato

Con punta da trapano ferisce e rapina la titolare di un bar: arrestato

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Articoli Recenti Sassuolo, fugge all’Alt dei carabinieri: marocchino arrestato per spaccio

Sassuolo, fugge all’Alt dei carabinieri: marocchino arrestato per spaccio

San Felice, il consiglio comunale ha deciso: via libera alla vendita della farmacia di Rivara

San Felice, il consiglio comunale ha deciso: via libera alla vendita della farmacia di Rivara

Vignola: autostazione come il Grande Fratello

Vignola: autostazione come il Grande Fratello

Castelfranco, fermata pullman pericolosa: Lega denuncia situazione a rischio per gli studenti

Castelfranco, fermata pullman pericolosa: Lega denuncia situazione a rischio per gli studenti