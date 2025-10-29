Una aggressione violenta, improvvisa, anche se silenziosa, tale da non attivare allarmi nell'immediato, avvenuta all'esterno del locale, poco dopo la mezzanotte. Con pistola e ascia, per minacciare. Domenica notte da incubo per il titolare del ristorante La Marcolfa, affacciato su via Giardini sud. Dove pare tre individui, a bordo di un auto, aspettavano l'uscita del titolare, l'ultimo a lasciare il ristorante dopo l'orario di chiusura.
I tre, pare con accento dell'est, lo hanno bloccato minacciandolo con pistola e ascia, intimando di aprire il locale e farsi accompagnare all'interno. Obiettivo eventuali contanti in cassa, e nella disponibilità del titolare. Ma la domenica sera non ha gli incassi del sabato e il sempre più diffuso uso della carte elettroniche limita ormai la presenza di contante in cassa. Un colpo che seppur nella sua violenza non avrebbe quindi creato gravi conseguenze né fisiche per il titolare, se non si considera lo shock per avere subito un atto simile, né in termini di ingenti quantità di contanti. Sul caso indagano i Carabinieri. L'area antistante al locale, affacciata sulla centrale via Giardini, non è priva di telecamere di videosorveglianza soprattutto delle tante attività commerciali che si affacciano sulla via, tra cui il complesso Ariete.
Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante
Atteso all'esterno del locale, poco dopo la chiusura serale, il titolare de La Marcolfa, avvicinato da tre uomini, fatto rientrare nel locale per fargli aprire la cassaforte
