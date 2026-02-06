Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Violenta rapina sotto l'occhio della telecamera: due arresti della Polizia di Stato

In carcere un 42enne italiano e un 37enne ghanese. In un negozio in Buon Pastore hanno aggredito il titolare e rubato i soldi in cassa

Le immagini della videosorveglianza interna hanno raccontato con precisione ciò che è accaduto la sera del 2 febbraio, poco prima delle 22, in un negozio di vicinato della zona Buon Pastore. Nel filmato si vede il titolare sorpreso alle spalle da un uomo che lo afferra e lo trascina verso il retro del negozio, mentre un complice si dirige rapidamente verso il registratore di cassa, lo apre e si impossessa del denaro contenuto all’interno. Pochi secondi, poi la fuga.
Il commerciante, ancora sotto shock, chiama il numero unico di Emergenza 112 mentre i due uomini che lo hanno aggredito e rapinato si stanno allontanando. Sul posto arriva una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato di Modena, che raccoglie la testimonianza della vittima, che fortunatamente non ha riportato lesioni fisiche preoccupanti, e acquisito le registrazioni delle telecamere.
Proprio l’analisi dei video ha permesso agli agenti di riconoscere uno dei due rapinatori: un 42enne italiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Gli agenti estendono indagini ed accertamenti all'abitazione del fermato dove individuano e bloccano anche la seconda persona complice nella rapina, un 27enne di origine ghanese, che prova a scappare ma viene fermato.
Durante il controllo personale gli agenti trovato addosso ai due uomini il denaro appena sottratto, comprese numerose monete compatibili con quelle contenute nel registratore di cassa del negozio.
Il 4 febbraio il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dei due indagati applicando per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura.

