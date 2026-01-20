Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Un tunisino di 39 anni, irregolare sul territorio nazionale, è finito in carcere per violenza sessuale e lesioni ai danni di una giovane di 24 anni.

I fatti risalgono alla mattina del 4 gennaio scorso quando l'uomo, che svolgeva le funzioni di addetto alla sicurezza di un albergo, ha indotto con una scusa la giovane, preposta alla reception della struttura ricettiva, a seguirla in una stanza adibita a magazzino. Qui l’uomo l’ha aggredita alle spalle, tappandole la bocca con le mani, per poi gettarla a terra seminuda al fine di consumare una violenza sessuale, non portata a termine per la ferma resistenza della vittima.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, dirette da questa Procura della Repubblica, hanno permesso - anche grazie al riconoscimento fotografico da parte della vittima del suo aggressore – di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 39enne.

L’uomo si era subito dato alla fuga all’estero. L’indagine ha permesso di localizzarlo in Portogallo, da dove stava facendo rientro in Italia a bordo di un autobus, ritenendo verosimilmente di non essere più ricercato. Seguito costantemente nei suoi spostamenti dalla Squadra Mobile della Polizia, gli agenti lo hanno fermato una volta arrivato a Modena. L'uomo ora si trova in carcere.