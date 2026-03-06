Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Ausl Modena, non migliora appropriatezza prescrittiva: aumenta difficoltà d'accesso a visite specialistiche'

'Ausl Modena, non migliora appropriatezza prescrittiva: aumenta difficoltà d'accesso a visite specialistiche'

Antonio Platis (Fi) dopo la conferenza stampa di ieri: 'Il sistema misura solo i treni che partono in orario e non tiene conto di tutto il resto'

2 minuti di lettura

'Se davvero l’inappropriatezza prescrittiva è crollata portando alcune visite da 51 a 28 giorni, significa che in passato si è lavorato molto male. Più probabilmente il cruscotto dell’AUSL misura il numero di prestazioni prenotate e non quelle effettivamente prescritte. Pochi giorni fa l’Ausl di Bologna si è affrettata a smentire le voci secondo cui sotto le Due Torri si starebbe valutando di replicare il modello Modena. Una cautela comprensibile'. Lo dichiara Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia a margine della conferenza di ieri dell'Ausl.

'Gli indicatori utilizzati non misurano infatti il numero di prestazioni prescritte dai medici, ma quelle effettivamente prenotate dai pazienti per 1.000 abitanti. Questo significa che le impegnative non prenotate – ad esempio per liste d’attesa chiuse o tempi troppo lunghi – non vengono conteggiate, facendo apparire il sistema più virtuoso'.


'I dati raccolti mostrano inoltre una riduzione delle prescrizioni attribuite ai medici di medicina generale accompagnata però da un calo del tasso di prenotazione rispetto all’anno precedente. Un andamento che potrebbe indicare non un miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, ma una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere alle visite specialistiche e agli esami diagnostici.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A incidere sui numeri – prosegue l’esponente azzurro – è anche il crescente ruolo degli specialisti che, a differenza del passato, sono chiamati a effettuare direttamente la maggior parte delle prescrizioni necessarie dopo la prima visita. Il cruscotto aziendale, inoltre, non registra tempestivamente le prestazioni effettuate fuori regione. Così finiscono per non emergere numerosi esami eseguiti in Veneto o nel Mantovano, come TAC e risonanze magnetiche effettuate a Monselice o nei centri privati e convenzionati dell’area di Poggio Rusco'.


'Insomma – conclude Platis – questo sistema misura solo i treni che partono in orario e non tiene conto di tutto il resto. Per onestà intellettuale bisogna ammettere che esistono Ausl messe molto peggio di Modena, ma essere primi in una classe di asini non è certo un vanto. Purtroppo, la realtà raccontata dai pazienti è diversa: le ultime tre segnalazioni ricevute parlano di novanta giorni di attesa per un ecodoppler, tempi indefiniti per una visita geriatrica e una radiografia specifica fissata oltre i termini previsti'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, omaggio a Francesca Albanese, il sindaco Mezzetti: ‘Non lo rifarei’

Modena, omaggio a Francesca Albanese, il sindaco Mezzetti: ‘Non lo rifarei’

Maserati, il sindaco Mezzetti: 'Dati economici oggettivamente preoccupanti'

Maserati, il sindaco Mezzetti: 'Dati economici oggettivamente preoccupanti'

Sanità: metà delle prescrizioni per visite specialistiche inappropriate. 'Ecco come stiamo migliorando il sistema'

Sanità: metà delle prescrizioni per visite specialistiche inappropriate. 'Ecco come stiamo migliorando il sistema'

Sicurezza a Modena, da Mezzetti scacco in due mosse: aprendo al Comitato lo depotenzia

Sicurezza a Modena, da Mezzetti scacco in due mosse: aprendo al Comitato lo depotenzia

Modena, furgone in fiamme in autostrada: nessun ferito

Modena, furgone in fiamme in autostrada: nessun ferito

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Articoli Recenti Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più

Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più

Giornata Mondiale Fauna Selvatica: legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’azione dei Carabinieri Forestali

Giornata Mondiale Fauna Selvatica: legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’azione dei Carabinieri Forestali

Scandalo Fondazione Modena, dal decano Ballestrazzi lezione all'opposizione: 'Tiezzi se ne deve andare'

Scandalo Fondazione Modena, dal decano Ballestrazzi lezione all'opposizione: 'Tiezzi se ne deve andare'

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni