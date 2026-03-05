Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Quando una classe dirigente si convince di non dover più rendere conto delle proprie scelte, il danno non è soltanto politico ma civico

2 minuti di lettura
Caro direttore,
Le notizie relative alle presunte appropriazioni indebite all’interno della Fondazione di Modena mi stanno sconcertando. Vi sono alcune riflessioni civiche che credo sia legittimo condividere.
La prima riguarda l’atteggiamento dei vertici dell’istituzione, ancora in plancia di comando, come se quanto emerso non avesse prodotto alcuna incrinatura. Questa apparente impermeabilità alle critiche e alle richieste di chiarimento rappresenta un segnale preoccupante. Essa non è altro che il frutto di un sistema politico e amministrativo che governa la città da decenni e che, proprio per questa lunga permanenza, ha sviluppato una percezione di sostanziale immunità rispetto alle critiche, alle indagini giudiziarie o anche semplicemente alla legittima richiesta di discontinuità da parte di chi conserva ancora un briciolo di discernimento.
Quando una classe dirigente si convince di non dover più rendere conto delle proprie scelte, il danno non è soltanto politico ma civico. Il risultato è una città progressivamente meno orientata al bene comune e più incline alla conservazione degli equilibri esistenti.

 

La seconda riflessione riguarda invece il clima che si respira in città. Colpisce la voce sorprendentemente sommessa di molti soggetti – istituzionali, culturali, associativi, civici– che pure dovrebbero chiedere con chiarezza spiegazioni, responsabilità e, se necessario, dimissioni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Si tratta semplicemente di un principio elementare di responsabilità pubblica.
Il nostro ordinamento giuridico non lascia margini di ambiguità su questi temi. L’appropriazione indebita è disciplinata dall’art. 646 del codice penale, che punisce chi “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”. È una norma che tutela un principio fondamentale: la fiducia che la collettività ripone in chi gestisce risorse e patrimoni.

 

Eppure, al di là dei profili giuridici, ciò che più colpisce è una certa forma di anestesia civica. Molti sembrano preferire il silenzio o la prudenza eccessiva alla chiarezza del confronto pubblico.
Come osservava George Orwell, “in tempi di inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario”. E Winston Churchill ricordava che “il prezzo della grandezza è la responsabilità”: un principio che dovrebbe valere, prima di tutto, per chi ricopre ruoli pubblici o gestisce istituzioni che amministrano risorse della comunità.
Modena è una città con notevoli risorse culturali, civiche ed economiche. Ma proprio per questo dovrebbe guardarsi dal rifugiarsi nella consolatoria autocelebrazione del “siamo i più bravi e i più efficienti”. Le comunità mature non temono l’autocritica: la praticano, perché sanno che solo così si rafforzano.
Una città diventa più civile quando pretende trasparenza, responsabilità e cambiamento laddove necessario.
Non quando si abitua al silenzio.
Cordiali saluti
Letizia D'Orazio
Nella foto il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi e il direttore generale Luigi Benedetti
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Arco aortico, a Modena eseguito un nuovo intervento endovascolare di altissima complessità

Arco aortico, a Modena eseguito un nuovo intervento endovascolare di altissima complessità

Modena: tentato furto su auto in sosta, un uomo fermato

Modena: tentato furto su auto in sosta, un uomo fermato

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più

Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più

Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati

Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Autisti di autobus: la crisi della professionalità non si può più ignorare

Autisti di autobus: la crisi della professionalità non si può più ignorare

Il sindaco al supermercato: una scena semplice che fa riflettere

Il sindaco al supermercato: una scena semplice che fa riflettere

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti La 'disgrazia' del Drop-In

La 'disgrazia' del Drop-In

Auto elettriche, il racconto falsato di una rivoluzione salvifica

Auto elettriche, il racconto falsato di una rivoluzione salvifica

Caro direttore, Mezzetti non è paladino del cambiamento

Caro direttore, Mezzetti non è paladino del cambiamento

Modena, ma questa lite tra Mezzetti e il Pd a chi giova?

Modena, ma questa lite tra Mezzetti e il Pd a chi giova?