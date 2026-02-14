Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Autisti di autobus: la crisi della professionalità non si può più ignorare

Autisti di autobus: la crisi della professionalità non si può più ignorare

Un ex conducente interviene dopo l’ultimo episodio di Reggio Emilia

3 minuti di lettura
Spettabile Redazione,
scrivo nuovamente in seguito all’episodio emblematico accaduto nei giorni scorsi a Reggio Emilia, dove un autista di Seta, resosi conto di aver sbagliato strada, ha deciso di effettuare un’inversione di marcia su una carreggiata evidentemente inadatta a quel tipo di mezzo, finendo per rimanere incastrato e bloccare completamente il traffico. Non si tratta di un dettaglio tecnico. Si tratta di consapevolezza professionale.
Un autobus non è un’automobile e non è un motorino. È un mezzo lungo diversi metri, con un ingombro, un raggio di sterzata e responsabilità enormi. La prima competenza di un conducente non è girare il volante: è sapere dove si trova e cosa sta guidando. Questo episodio non è un caso isolato. È l’ultimo di una serie di comportamenti che quotidianamente si osservano sulle nostre strade: manovre azzardate, fermate improvvisate, scarsa attenzione al contesto viario, guida col cellulare.
Quando, nella mia precedente lettera, ho ricordato che 'ai nostri tempi era diverso', non era nostalgia. Era constatazione di un metodo. Non avevamo navigatori satellitari, ma studiavamo i percorsi. Conoscevamo le strade, le criticità, i punti stretti. Nessuno di noi si sarebbe mai sognato di tentare un’inversione con un autobus su una strada del genere.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E, soprattutto, nessuno avrebbe mai accettato con leggerezza l’idea di 'sbagliare strada'.
Si parla oggi di 'ridare dignità' alla categoria. Permettetemi una riflessione franca: la dignità non si distribuisce per decreto, né è proporzionale allo stipendio. La dignità è intrinseca al modo in cui si svolge il proprio lavoro. Se si sceglie una professione che comporta la responsabilità quotidiana di decine di vite, la si deve esercitare con rigore, indipendentemente dalle condizioni economiche.
Che esista un problema di compensi e di carenza di personale è evidente. Che alcune professioni siano oggi poco attrattive è sotto gli occhi di tutti. Ma la risposta non può essere l’abbassamento degli standard.
Se si rilasciano patenti e CQC senza un’adeguata formazione sostanziale, se non si investe seriamente nell’addestramento e nella selezione, e se manca nei conducenti stessi la piena consapevolezza della responsabilità che assumono, allora il declino del servizio pubblico sarà inevitabile.
È necessario dirlo con chiarezza: oggi una parte dei conducenti che vediamo sulle nostre strade non appare adeguatamente preparata al ruolo che ricopre. Non è una generalizzazione offensiva, ma un dato che emerge dall’osservazione quotidiana di comportamenti che tradiscono scarsa padronanza del mezzo, limitata conoscenza del contesto viario e insufficiente percezione del rischio.
Guidare un autobus non è un ripiego lavorativo.
È una professione che richiede competenze tecniche, equilibrio, sangue freddo e senso del dovere. Quando questi elementi vengono meno, non è soltanto l’immagine dell’azienda a risentirne: è la sicurezza collettiva. Difendere la categoria non significa negare le criticità. Al contrario, significa avere il coraggio di riconoscerle e di intervenire con serietà.
E consentitemi un’ultima osservazione. Se davvero si vuole ridare dignità alla categoria i sindacati dovrebbero essere i primi a pretendere standard elevati, selezione rigorosa e formazione continua reale. Difendere sempre e comunque non rafforza una professione: la indebolisce. La tutela dei lavoratori non può trasformarsi nella negazione delle criticità evidenti. La dignità non si costruisce abbassando l’asticella, ma alzandola.
Il trasporto pubblico è un servizio essenziale e chi rappresenta i lavoratori dovrebbe essere il primo a pretendere eccellenza perché la sicurezza dei cittadini viene prima di qualsiasi narrazione.
La dignità non si proclama: si dimostra ogni giorno al volante.
 

Un autista in pensione
 

Foto: Facebook
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bomporto, spray al peperoncino sul bus Seta: studenti delle Medie a casa coi genitori

Bomporto, spray al peperoncino sul bus Seta: studenti delle Medie a casa coi genitori

Incidente a San Matteo, l'autista Seta ha invaso la corsia opposta

Incidente a San Matteo, l'autista Seta ha invaso la corsia opposta

Trasporto pubblico a Modena, ridare dignità al lavoro di autista

Trasporto pubblico a Modena, ridare dignità al lavoro di autista

Autobus in città, l’appello di un ex autista: 'Serve più rispetto delle regole'

Autobus in città, l’appello di un ex autista: 'Serve più rispetto delle regole'

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Seta, i Comuni di Reggio con la Corte dei Conti: ‘Riprendere controllo pubblico’

Seta, i Comuni di Reggio con la Corte dei Conti: ‘Riprendere controllo pubblico’

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Cara Hera, pretendo di sapere i dati sui conferimenti della mia Carta Smeraldo

Cara Hera, pretendo di sapere i dati sui conferimenti della mia Carta Smeraldo

Ritardi continui, forse Hera vuole dirottare l'invio delle bollette dal cartaceo al telematico

Ritardi continui, forse Hera vuole dirottare l'invio delle bollette dal cartaceo al telematico

Modena, via Contrada: quelle 100 tonnellate di rifiuti ancora abbandonati

Modena, via Contrada: quelle 100 tonnellate di rifiuti ancora abbandonati

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Scandalo Fondazione di Modena, per il centrodestra ennesima occasione sprecata?

Scandalo Fondazione di Modena, per il centrodestra ennesima occasione sprecata?

Scandalo Fondazione di Modena, ma l'elettore del Pd è davvero convinto della difesa d'ufficio dei vertici?

Scandalo Fondazione di Modena, ma l'elettore del Pd è davvero convinto della difesa d'ufficio dei vertici?

Fondazione di Modena, una partita a scacchi degna di un saturnale

Fondazione di Modena, una partita a scacchi degna di un saturnale

Carpi, tagli di alberi indiscriminati: chi controlla?

Carpi, tagli di alberi indiscriminati: chi controlla?