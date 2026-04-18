Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Seta: 'Cara Cisl, il vostro referendum non ha base giuridica'

Seta: 'Cara Cisl, il vostro referendum non ha base giuridica'

'La Fit-Cisl è naturalmente libera di condurre le proprie iniziative, ma gli obblighi aziendali sono definiti nell'ambito del quadro normativo esistente'

1 minuto di lettura

'Seta non emette nessun diktat e non intente ostacolare alcuna iniziativa sindacale. L'azienda ha inviato a FIT-CISL una comunicazione finalizzata a fare chiarezza in ordine alla consultazione referendaria indetta solo dalla stessa sigla sindacale, che non ha la base giuridica legata a una procedura referendaria ufficiale e concordata e pertanto non consente, nel rispetto della normativa GDPR, di fornire elenchi del personale né altri dati aziendali'. Così in una nota Seta replica alla Cisl sul tema della consultazione referendaria.

'La Fit-Cisl è naturalmente libera di condurre le proprie iniziative, ma gli obblighi aziendali sono definiti nell'ambito del quadro normativo esistente. Riguardo al contenuto dell'accordo per la revisione dell'obiettivo B.6 del premio di risultato (componente variabile premiale della retribuzione), e al contesto di discussione di questi mesi, si ribadisce la posizione già espressa'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta

Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Col Sangiuliano dovremo fare una gran partita'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Col Sangiuliano dovremo fare una gran partita'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Modena, anatroccoli incastrati nei tubi da cantiere: la mamma li sorveglia fino al salvataggio del Pettirosso

Modena, anatroccoli incastrati nei tubi da cantiere: la mamma li sorveglia fino al salvataggio del Pettirosso

Modena, il Sulpl attacca: 'Più poteri agli ausiliari del traffico? Lo abbiamo saputo dai giornali'

Modena, il Sulpl attacca: 'Più poteri agli ausiliari del traffico? Lo abbiamo saputo dai giornali'

Concerto per i 50 anni di carriera di Vasco, il sindaco di Modena: 'Noi ci siamo, non c'è Modena senza Vasco'

Concerto per i 50 anni di carriera di Vasco, il sindaco di Modena: 'Noi ci siamo, non c'è Modena senza Vasco'

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Articoli Recenti Il Sert e i suoi luoghi, spiegato ai Consiglieri comunali

Il Sert e i suoi luoghi, spiegato ai Consiglieri comunali

I consiglieri comunali visitano il Drop-in e un utente conferma: 'Qui fuori è un disastro'

I consiglieri comunali visitano il Drop-in e un utente conferma: 'Qui fuori è un disastro'

Carpi, caso Ciao Comunicazione, Bonzanini (Lega): 'Sempre più pesante il giogo del PD nella Giunta'

Carpi, caso Ciao Comunicazione, Bonzanini (Lega): 'Sempre più pesante il giogo del PD nella Giunta'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione. FdI attacca: 'Si alimenta sfiducia nelle istituzioni'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione. FdI attacca: 'Si alimenta sfiducia nelle istituzioni'