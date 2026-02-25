Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Gentile Direttore,

un po' di autoironia non guasterebbe. Se fossi al suo posto avrei già incaricato Paride per una vignetta con Leonelli-san a difesa di Mezzetti-san nell'isola di Modena-Lubang.

Parlando invece seriamente, visto che mi accontento di poco, mi dica solo tre cose (ma che siano almeno tre) fatte da Mezzetti, le quali abbiano migliorato la qualità della vita degli abitanti di Albareto, Lesignana e Ganaceto. Ma che siano almeno tre.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

P.S. questa sicuramente non la pubblicherà, perché le 'tre cose fatte da Mezzetti per le periferie' non esistono: non ha fatto nulla per noi.





Carissimo Malavasi,

riceviamo sempre volentieri le sue lettere e le assicuriamo che se il nostro Paride volesse cogliere il suo suggerimento non avremo alcun problema a pubblicarlo, ma conoscendo la sua anarchia, fare previsioni sulle vignette è impossibile. Ma ci proviamo. Sulle tre cose buone fatte per le periferie modenesi... Beh, non sta a noi elencarle. Rilanciamo la domanda alla giunta stessa e - se dovesse giungere risposta - ne daremo conto. Come sempre.

Buona giornata a lei!

G.Leonelli