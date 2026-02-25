Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, voragine nella strada, esplode un pneumatico: 'Chiedo risarcimento'

'Formulo richiesta di risarcimento dei danni subiti, ritenendo responsabile l’Ente proprietario e custode della strada per omessa o insufficiente manutenzione'

'Ieri sera, 24 febbraio, alle 20 circa, percorrendo in auto via Corletto Sud in direzione nord, poco dopo il civico 124/4, ho subito lo scoppio del pneumatico anteriore destro a causa di una profonda buca presente a margine della carreggiata di circa 20 centimetri di profondità. Ho segnalato immediatamente l'incedente alla polizia locale e ora chiedo di essere risarcito'. A porre la questione è il modenese Stefano Bellei.

'Ai sensi dell’articolo 2051 c.c. sulle responsabilità per cose in custodia, segnalo formalmente la situazione di grave pericolo per la circolazione stradale, chiedendo un intervento urgente di messa in sicurezza del tratto indicato e formulo richiesta di risarcimento dei danni subiti, ritenendo responsabile l’Ente proprietario e custode della strada per omessa o insufficiente manutenzione' - chiude Bellei.

