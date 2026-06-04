Mvp provoca: 'Modena, unica città italiana con due sindaci'

'Modena è l’unica città italiana con due sindaci: Massimo Mezzetti, attuale primo cittadino ed il predecessore, Giancarlo Muzzarelli, che agisce e decide come se fosse ancora in carica. Solo una settimana fa, l’ex sindaco ha ingiunto all'Amministrazione Provinciale di restaurare l’edificio dell’ex-Ramazzini di via Luosi, nonostante la Provincia non disponga dei 15 milioni necessari. L’ex sindaco ha anche redarguito Massimo Mezzetti per non aver “dato corso” ai progetti da Muzzarelli stesso voluti. È il caso del recupero delle ex Fonderie per un non precisato DAST “Dipartimento Accelerazione Sviluppo Tecnologie”. Un progetto sul quale l’ex sindaco dovrebbe tacere solo tacere avendo sbagliato il calcolo dei costi: 25 milioni invece dei necessari 55. Risorse che il Comune non ha'. Così in una nota Modena Volta Pagina.
'Muzzarelli interviene sia direttamente sia tramite altri. L’altro ieri, infatti, un suo importante supporter PD ha pubblicamente accusato Mezzetti di escludere il Consiglio Comunale dalle scelte mentre Muzzarelli sarebbe stato un esempio di disponibilità! Una critica ridicola. Se è inverosimile accusare Mezzetti di non confrontarsi con l’opposizione, è paradossale definire Muzzarelli un sindaco disponibile al confronto. Tutti ricordiamo la sua stizza con chiunque lo contraddicesse e gli epiteti non lusinghieri che pubblicamente attribuiva ai suoi critici. Un dualismo fra i due primi cittadini che appare su ogni argomento.