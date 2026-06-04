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Mvp provoca: 'Modena, unica città italiana con due sindaci'

Mvp provoca: 'Modena, unica città italiana con due sindaci'

'Legittimo Muzzarelli intenda ricandidarsi a sindaco e perciò mantenga il controllo su gran parte del PD modenese, ma non che voglia imporre scelte alla giunta'

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'Modena è l’unica città italiana con due sindaci: Massimo Mezzetti, attuale primo cittadino ed il predecessore, Giancarlo Muzzarelli, che agisce e decide come se fosse ancora in carica. Solo una settimana fa, l’ex sindaco ha ingiunto all'Amministrazione Provinciale di restaurare l’edificio dell’ex-Ramazzini di via Luosi, nonostante la Provincia non disponga dei 15 milioni necessari. L’ex sindaco ha anche redarguito Massimo Mezzetti per non aver “dato corso” ai progetti da Muzzarelli stesso voluti. È il caso del recupero delle ex Fonderie per un non precisato DAST “Dipartimento Accelerazione Sviluppo Tecnologie”. Un progetto sul quale l’ex sindaco dovrebbe tacere solo tacere avendo sbagliato il calcolo dei costi: 25 milioni invece dei necessari 55. Risorse che il Comune non ha'. Così in una nota Modena Volta Pagina.

'Muzzarelli interviene sia direttamente sia tramite altri. L’altro ieri, infatti, un suo importante supporter PD ha pubblicamente accusato Mezzetti di escludere il Consiglio Comunale dalle scelte mentre Muzzarelli sarebbe stato un esempio di disponibilità! Una critica ridicola. Se è inverosimile accusare Mezzetti di non confrontarsi con l’opposizione, è paradossale definire Muzzarelli un sindaco disponibile al confronto. Tutti ricordiamo la sua stizza con chiunque lo contraddicesse e gli epiteti non lusinghieri che pubblicamente attribuiva ai suoi critici. Un dualismo fra i due primi cittadini che appare su ogni argomento.

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Ieri, per la terza volta, l’ex sindaco ha invitato Mezzetti ad organizzare cinque serate-concerto di Vasco Rossi come fosse un’occasione da cogliere, quando già Mezzetti ha verificato che il cantante farà altrove quei concerti - continua Mvp -. Comunque sia la contesa fra i due non serve alla città, perché rischia di bloccare l’operatività della Giunta alle prese con un gruppo consiliare PD, fedele all’ex sindaco, che fa resistenza a Mezzetti. È legittimo che Muzzarelli intenda ricandidarsi a sindaco e perciò mantenga il controllo su gran parte del PD modenese, ma non che voglia imporre tempi e scelte all’attuale Giunta. Questo dualismo è uno pessimo spettacolo. Noi chiediamo ai contendenti di concentrarsi sui più gravi problemi di Modena. Sui circa tremila alloggi a prezzi calmierati necessari a garantire una casa ad altrettante famiglie, sul disastroso trasporto pubblico, sull'insicurezza e sul degrado sociale di alcuni rioni urbani, sulle vergognose liste d’attesa della sanità e sui tanti anziani. spesso soli, che non dispongono degli oltre 3500 euro al mese per un posto nelle Cra'.

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