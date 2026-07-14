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Emilia Romagna, ok della commissione Salute al sucidio assistito, Muzzarelli: 'Giornata importante'

Emilia Romagna, ok della commissione Salute al sucidio assistito, Muzzarelli: 'Giornata importante'

'La legge rispetta le competenze statali ed assicura dignità e libertà di scelta a ogni cittadino'

1 minuto di lettura

'La Regione Emilia-Romagna, è più vicina la legge sul fine di vita. È stata una giornata importante per la comunità regionale. La Commissione Politiche per la Salute dell'Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole al progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito, che ha l'obiettivo di regolamentarne l'accesso per i pazienti con malattie irreversibili e sofferenze intollerabili, garantendo equità di accesso e tempi compatibili con le condizioni fisiche dei richiedenti'. Lo annuncia il presidente della Commissione, Giancarlo Muzzarelli. 

'Oggi in commissione Politiche per la Salute, dopo le fasi di rispettoso confronto e ascolto delle scorse settimane, abbiamo esaminato l’articolato della legge. È un provvedimento che rispetta le competenze statali e che concretizza quello che ha chiesto da tempo alle istituzioni la Corte Costituzionale, per dare dignità e libertà di scelta ad ogni singolo cittadino per tutto l’arco della sua vita- Il progetto di legge andrà in aula la prossima settimana e l’Emilia-Romagna avrà così entro fine luglio una legge moderna, rispettosa, che mette il cittadino anche nei momenti difficili della propria vita sempre al centro. Il servizio sanitario regionale assicurerà il rispetto della volontà di ogni donna e ogni uomo', conclude Muzzarelli.

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