Scandalo Fondazione Modena: il timido belato della destra locale

Scandalo Fondazione Modena: il timido belato della destra locale

Il ruggito promesso si è trasformato in un miagolio selettivo. Delle due l’una: o la prudenza è diventata contiguità oppure l’alternativa e un esercizio tecnico

Spettabile redazione,

Colpisce il timido belato della destra locale di fronte ad ammanchi nelle fondazioni, degrado urbano e crescente criminalità — proprio quei temi che, dopo ottant’anni di continuità politica, avrebbero potuto spalancare le porte di Palazzo.

Il ruggito promesso si è trasformato in un miagolio selettivo. Delle due l’una: o la prudenza è diventata contiguità, oppure l’alternativa si è rivelata un esercizio teorico.

Come scriveva Dante Alighieri: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.” (Inferno, canto III).

Ecco, Modena guarda. E passa.

Lorella Tassinari 

