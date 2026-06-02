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Modena, monopattini abbandonati: che degrado in centro

Modena, monopattini abbandonati: che degrado in centro

Il centro è invaso da auto, i marciapiedi sono occupati da auto in sosta, moto in sosta ed ora nuovamente da monopattini buttati ovunque

1 minuto di lettura

Buonasera direttore,

sono un residente del centro storico di questa disgraziata città di Modena, mi torna alla mente la presentazione del monopattino sharing dell'assessore Guerzoni (qui il vostro articolo) che insieme al dottor Vittorio Gattari di Dott illustravano il progetto di mobilità sostenibile per la città di Modena.

Riporto di seguito un tratto della presentazione del Gattari: 'Inoltre, per contrastare la sosta irregolare, il sistema non consentirà di terminare il noleggio in specifiche zone non autorizzate e debitamente segnalate nell'app Dott, e richiederà sempre all'utente di caricare una foto del mezzo parcheggiato correttamente al termine della corsa'.

Dopo questa bellissima frase che eviterà ai monopattini di non essere abbandonati in Piazza Grande e Corso Duomo, ce li ritroveremo nei vicoli limitrofi sui marciapiedi, ad intralciare pedoni e anziani e invalidi con una bella foto del mezzo sul marciapiede a chiudere il noleggio, tanto di lì il turista e il cittadino di periferia non passa.

Il centro è invaso da auto i controlli sono quelli che sono, i marciapiedi sono occupati da auto in sosta, moto in sosta ed ora nuovamente da monopattini buttati ovunque, possibile che il centro storico sia alla mercé di maleducati, menefreghisti irrispettosi di qualsiasi norma e che non vi sia la possibilità di fare rispettare le regole?

Cordialmente.

Stefano Gatti

Foto dell'autore

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