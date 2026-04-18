A Modena 600 nuovi monopattini condivisi

Parte ufficialmente oggi a Modena il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing di Dott, operatore leader europeo nella micromobilità condivisa. Il servizio è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell'assessore alla Mobilità del Comune di Modena, Giulio Guerzoni, segnando l'avvio operativo del sistema di noleggio che accompagnerà la mobilità urbana cittadina nei prossimi tre anni.

'La mobilità elettrica in condivisione, come appunto i monopattini in sharing – commenta l'Assessore Guerzoni – sono ormai una realtà consolidata nei contesti urbani italiani ed europei. Sono utilizzati per spostamenti di vita privata e di lavoro, spesso in connessione con altri mezzi di trasporto. Anche le norme nazionali e il Codice della Strada hanno subito una evoluzione positiva, sebbene qualche buco e qualche incertezza rimanga e noi Enti Locali siamo i primi ad accorgercene. Con questo bando abbiamo continuato e affinato l'esperienza sharing iniziata nel post covid e siamo convinti che il servizio offerto sarà di qualità e apprezzato dai modenesi'.

'Siamo orgogliosi di lanciare il servizio a Modena dopo essere stati selezionati come unico operatore a seguito della prima procedura competitiva promossa dal Comune' - dichiara Vittorio Gattari, Direttore Relazioni Istituzionali di Dott - 'Siamo certi che nei prossimi tre anni potremo costruire una collaborazione proficua con l'amministrazione comunale: avere un unico interlocutore, invece che molteplici come in passato, contribuirà infatti a rendere ancora più efficace il coordinamento del servizio e a garantirne la qualità.

Mettiamo a disposizione di Modena l'esperienza maturata in circa 25 città italiane e in oltre 400 città europee, con l'obiettivo di entrare in modo concreto nell'ecosistema della mobilità modenese e sviluppare insieme al Comune nuovi progetti per la città'.

Con una flotta fino a 600 monopattini, distribuiti su tutto il territorio comunale, Dott porta a Modena un servizio pensato per offrire ai cittadini una soluzione pratica, sostenibile e integrata per gli spostamenti quotidiani, in particolare sulle tratte brevi e di ultimo miglio. Per favorire il massimo ordine nello spazio pubblico, la velocità dei mezzi si ridurrà automaticamente da 20 a 6 km/h nelle aree pedonali; inoltre, per contrastare la sosta irregolare, il sistema non consentirà di terminare il noleggio in specifiche zone non autorizzate e debitamente segnalate nell'app Dott, e richiederà sempre all'utente di caricare una foto del mezzo parcheggiato correttamente al termine della corsa.

Inoltre, l'operatore sta sperimentando per la prima volta in Italia proprio a Modena un progetto che prevederà stazioni di sosta con rastrelliere intelligenti e ricarica incorporata.

Un'infrastruttura innovativa pensata per rendere la sosta più intuitiva e immediata, che sarà collocata in punti strategici della città, dove la domanda di utilizzo è più alta e dove è fondamentale garantire mezzi sempre pronti all'uso e con batteria carica.

Come funziona il servizio

Per noleggiare un monopattino in sharing è necessario scaricare l'app Dott dagli store sul proprio smartphone, App Store o Google Play, e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto esclusivamente a utenti maggiorenni. Ogni veicolo è dotato di un sistema di localizzazione satellitare che contribuisce a prevenire i furti e, allo stesso tempo, regola automaticamente la velocità massima consentita e impedisce la conclusione del noleggio nelle aree non consentite.

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