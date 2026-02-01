Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, via Contrada: quelle 100 tonnellate di rifiuti ancora abbandonati

Un anno è trascorso e siamo passati dall’ottimismo a chiedere i miracoli a San Geminiano...

Gentile Direttore;

abbiamo sentito il sindaco augurarsi che San Geminiano, oltre a contribuire a realizzare la pace nel mondo, per Modena dovrebbe fare sparire tutti gli abbandoni di rifiuti a partire dal 1 febbraio 2026. Ottimi auspici che condividiamo come lista civica impegnata a migliorare la qualità della vita dei modenesi. Per aiutare San Geminiano suggeriamo al sindaco di passare per via Contrada dove noterà che le “balle” di rifiuti tessili di cui avevamo segnalato la presenza e di cui avevamo chiesto un anno fa, con un’interrogazione, di sapere quando sarebbero state smaltite correttamente, sono ancora presenti in gran quantità. Stiamo parlando di 100 tonnellate di rifiuti presenti sul territorio del comune a meno di 4 km dalla Ghirlandina.

Ci auguriamo che la nostra richiesta di risolvere la situazione, che si trascina dal 2021, trovi una soluzione al più presto.

In quella interrogazione, a cui è stata data una risposta un po’ “ottimistica” sullo smaltimento delle “balle” l’assessore si era lanciato anche in questa affermazione finale parlando di chi abbandona i rifiuti: “Ci sono aree critiche della città. Li stiamo definendo per trovare, su di loro (i mascalzoni che abbandonano i rifiuti), specifiche azioni di contrasto, perché non sono tutti uguali i mascalzoni, quindi, li dobbiamo prendere in base ai loro comportamenti e alle loro abitudini. Hanno questo: sono abitudinari. Siamo ottimisti'. Un anno è trascorso e siamo passati dall’ottimismo a chiedere i miracoli a San Geminiano...

Maria Grazia Modena, capogruppo Lista Civica ModenaxModena

