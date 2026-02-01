Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, bimbo senza vestiti corre in tangenziale: salvato dalla polizia locale

Il padre, visibilmente agitato e disperato, ha riferito che il figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico, era scappato da casa

La delegazione modenese che ha partecipato alle celebrazioni di San Geminiano a Pontremoli, città gemellata con Modena e accomunata dallo stesso patrono, composta da due consiglieri comunali (Gianluca Fanti e Giovanni Bertoldi) e da due agenti della Polizia Locale, mentre rientrava a Modena nella scorsa nottata a bordo dell’auto di servizio, ha notato un bambino di circa 6-7 anni che correva da solo, in mutande e a piedi nudi, sul marciapiede della tangenziale Neruda.
Il gruppo ha deciso di intervenire prontamente, attivando il lampeggiante ed esponendo la paletta: ha effettuando un’inversione di marcia appena è stato possibile, nell’intento di raggiungerlo. Nel frattempo il bambino si era rifugiato nell’auto di un altro automobilista, che aveva compreso la situazione di pericolo. Il minore è stato quindi, fatto salire sull’auto di servizio della Polizia Locale per tenerlo al caldo; da subito sono emerse evidenti difficoltà di comunicazione, per cui non era possibile capire chi fosse e da dove venisse. Contestualmente è stata richiesta l’assistenza di un’altra pattuglia per gestire al meglio l’intervento. Dopo alcuni minuti è sopraggiunto il padre, visibilmente agitato e disperato, che ha riferito che il figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico, era scappato da casa. Dopo averlo tranquillizzato e rassicurato, è stato affidato insieme al figlio alla cura dell’altra pattuglia nel frattempo sopraggiunta, per accompagnare entrambi al domicilio presso l’ex studentato di via delle Costellazioni per il controllo dei documenti — non disponibili al momento — e per il riaffidamento del bambino ai genitori.

