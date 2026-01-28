Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Urtato da treno merci nel Bolognese, 35enne ferito

L'incidente ha causato la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia

E' un 35enne, e non un ragazzino come appreso inizialmente, la persona rimasta ferita verso le 6.30 dopo essere stata urtata da un treno nella stazione di Samoggia, nel Bolognese.

Secondo quanto ricostruito, stava attraversando i binari quando un convoglio merci in transito lo ha 'toccato', sbalzandolo a terra e causandogli una lesione a una gamba.

Il 35enne, di origine marocchina e regolare in Italia, è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale, dove è stato medicato per la ferita, risultata lieve. La piccola stazione di Samoggia ha un sottopassaggio per recarsi ai binari e non è chiaro perché l'uomo stesse attraversando in superficie: l'ipotesi sarebbe di una imprudenza. Sul posto è intervenuta la Polfer per i rilievi. L'incidente ha causato la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia. Alcuni treni, in particolare due Intercity, hanno accusato ritardi.

