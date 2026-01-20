Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Treno parte con bimbo a bordo e senza mamma: recuperato a Modena

Le porte si erano chiuse all'improvviso dividendolo dalla madre, rimasta sul marciapiede. Il bimbo di 4 anni, salito a Bologna, è stato subito trovato dalla Polizia di Stato e fatto scendere a Modena

Aveva fatto salire il bambino prima di lei, ma all'improvviso le porte del treno si erano chiuse dividendo un bambino di 4 anni dalla mamma, rimasta sulla soglia del marciapiede. Il treno regionale è partito facendo scattare l'allarme della madre. Il Centro di Controllo delle Ferrovie dello Stato di Bologna ha allertato la Polizia di Stato di Modena segnalando la presenza del bambino sul treno regionale partito da Bologna e diretto a Milano. La Squadra Volante si è subito portata presso la Stazione di piazza Dante Alighieri, così quando il treno è giunto a Modena, gli agenti hanno preso in consegna dal capotreno il bambino, accudendolo fino all’arrivo della mamma.
Una storia a lieto fine che si è conclusa in un abbraccio tra madre e figlio e dove rapidità di comunicazione e sinergia operativa fra Polizia di Stato e FS Italiane hanno davvero fatto la differenza.

