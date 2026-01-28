Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: tentano furto su due furgoni, arrestati dalla Polizia di Stato

Un 25enne e un 58enne bloccati in via del Naviglio

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini italiani di 25 e 58 anni, residenti fuori provincia, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.
Nella giornata di ieri, intorno all’una di notte, la Squadra Volante è intervenuta in strada Del Naviglio a seguito di chiamata alla linea di emergenza 112 NUE da parte di alcuni residenti che avevano segnalato rumori sospetti provenire dalla strada.
Gli agenti, giunti sul posto, hanno sorpreso i due uomini armeggiare attorno un furgone cassonato parcheggiato lungo la carreggiata tra due vetture.
Alla vista delle Volanti, i due si sono dati alla fuga in direzioni diverse.
Il 58enne è stato subito bloccato, mentre il 25enne, che aveva tentato di far perdere le proprie tracce scavalcando diverse recinzioni di confine tra le abitazioni, è stato definitivamente raggiunto e fermato in strada Albareto.
Da un primo sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto un flessibile nei pressi del furgone cassonato che a sua volta presentava segni di effrazione, in particolare la forzatura della portiera anteriore lato guida.
Nelle immediate vicinanze un altro furgone risultava aperto e a terra vi erano numerosi attrezzi da cantiere.
Su un’autovettura riconducibile ai due sono stati rinvenuti, oltre alla refurtiva consistente in alcuni attrezzi da cantiere del valore di circa 700 euro, due paia di forbici lunghe 15 cm, uno scalpello e una torcia, motivo per il quale i due sono stati anche denunciati per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Nella mattinata odierna, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei soli confronti del 58enne la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.
All’esito dell’attività istruttoria a cura della Divisione Anticrimine, il Questore di Modena ha emesso foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena per entrambi gli indagati.
