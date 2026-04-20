Spaccia cocaina e crea pericolo vicino a scuola: Daspo urbano per 26enne nigeriano

Libero ma con il divieto di frequentare e stazionare per 3 anni nell'area dove la Polizia di Stato lo ha fermato scoprendo che aveva con sè 5 dosi di cocaina. E al termine del tentativo di fuga che l'uomo ha messo in atto alla vista della Polizia. Il mancato rispetto del divieto potrebbe fare scattare l'arresto con reclusione.Questo l'esito e l'effetto del controllo e della misura emessa dal Questore di Modena, Lucio Pennella nei confronti nei confronti di un cittadino nigeriano di 26 anni. L'uomo, che annovera numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato lo scorso 9 aprile durante un servizio straordinario del territorio in zona Tempio e, al momento, è stato raggiunto da un provvedimento DACUR, cosiddetto Daspo Urbano.I fatti risalgono ad alcuni giorni fa. Una pattuglia, nel transitare in viale Caduti in Guerra, lo aveva notato, intorno alle ore 14.00, mentre a bordo di una bicicletta si era avvicinato a un'altra persona con il verosimile intento di effettuare uno scambio di droga. Alla vista della Polizia, il 26enne si era dato a precipitosa fuga incurante della presenza di numerose persone, tra cui molti studenti che stavano uscendo da scuola al termine delle lezioni.Raggiunto e bloccato dagli agenti, era stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina.Per la gravità dei fatti commessi, verificatisi tra l'altro nei pressi di plessi scolastici, frequentati da numerosi studenti anche in età adolescenziale e in considerazione della sua pericolosità sociale, il Questore ha pertanto disposto nei confronti del 26enne - all'esito di una accurata istruttoria della Divisione Anticrimine - il 'divieto di accedere e stazionare' per 3 anni nelle immediate vicinanze nell'intera area verde dei Giardini Ducali e dell'Orto Botanico, compreso la zona di viale Caduti in Guerra fino a via San Giovanni del Cantone e viale Reiter. La violazione di tale misura è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 24.000 euro.