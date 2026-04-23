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Ruba a Tigotà, aggredisce personale e vigilanza per fuggire: arrestata da un carabiniere fuori servizio

Ruba a Tigotà, aggredisce personale e vigilanza per fuggire: arrestata da un carabiniere fuori servizio

Momenti di caos in via Emilia centro. La donna fermata è una 42enne di origine Ceca, senza fissa dimora. Aveva rubato merce per 20 euro

2 minuti di lettura

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Sezione di Modena hanno arrestato una donna di 42 anni, di origini ceche e senza fissa dimora, con l’accusa di tentata rapina.
L'episodio si è verificato alle 18:15 presso il punto vendita “Tigotà” di Via Emilia Centro a Modena. Secondo le ricostruzioni, la donna è stata individuata da un addetto alla sicurezza del negozio mentre occultava all’interno di un borsone alcuni prodotti esposti sugli scaffali cercando di non dare nell’occhio.
Dopo aver oltrepassato le casse automatiche senza provvedere al pagamento, la donna è stata fermata e ha reagito con aggressività alla successiva richiesta di restituire la merce: nel tentativo di guadagnarsi la via di fuga, ha spintonato e strattonato violentemente sia un addetto alla sicurezza sia due commesse intervenute in soccorso. La colluttazione è proseguita fuori dall’esercizio commerciale, dove la guardia giurata è stata spinta e fatta rovinare a terra. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni tali da necessitare di cure mediche.

Provvidenziale l’intervento di un luogotenente dei carabinieri libero dal servizio che, transitando in quel momento davanti al negozio, ha notato la colluttazione ed è intervenuto immediatamente in supporto al personale aggredito. Pochi istanti dopo sono giunte sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale e i militari della Radiomobile allertati dalla Centrale Operativa, che hanno provveduto a bloccare definitivamente l’autrice del fatto. La refurtiva, consistente in prodotti per l’igiene personale del valore complessivo di circa venti euro, è stata recuperata e restituita al responsabile dell’attività commerciale.
Al termine del rito direttissimo, l’arresto della donna è stato convalidato e nei suoi confronti è stato applicato l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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