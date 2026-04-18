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Polizia di Stato: su indennità ferroviaria autostradale qualcosa si muove

Polizia di Stato: su indennità ferroviaria autostradale qualcosa si muove

Dopo la mobilitazione a carte bollate del Siulp i primi parziali trasferimenti di denaro a favore del personale: 40 gli operatori nella sola provincia di Moden

2 minuti di lettura

Cominciamo a vedere qualche piccolo risultato per il mancato pagamento

dell’indennità autostradale, un piccolo compenso aggiuntivo, che viene corrisposto ai

poliziotti che svolgono il proprio servizio sulla rete autostradale AISCAT, in quanto è un

servizio particolarmente gravoso e ricco di rischi.

Per il tramite del nostro legale Avv. Patrizia Roli, abbiamo accertato che AISCAT

versa regolarmente quanto dovuto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale a sua

volta ci mette anni per corrispondere le cifre dovute ai poliziotti.

L’11 marzo scorso, il Siulp tramite il proprio legale ha fatto un accesso civico al MEF

chiedendo conto di quei soldi – 21 milioni di euro per il triennio 2024 – 2025 e 2026 in tutta

Italia – senza ottenere alcuna risposta, ma guarda caso in data 2 aprile 2026 il Dipartimento

della P.S. ha inviato una nota a tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, per

comunicare che oltre all’indennità ferroviaria, sarebbe stata corrisposta una cifra

corrispondente tra il vecchio importo ed il nuovo importo per l’indennità autostradale del

primo semestre del 2024.

Un tempismo particolarmente strano che, unito al silenzio del MEF riguardo

all’accesso civico del Siulp di Modena, fa pensare convintamente che dietro a questa novità

ci sia la nostra

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iniziativa sindacale.

Una piccola vittoria sicuramente targata Siulp Modena, che significa importi che

variano da un centinaio di euro fino a 500 euro abbondanti per circa una quarantina di

poliziotti di questa provincia ma, di riflesso, anche del resto d’Italia.

Soddisfatti?

Solo in piccolissima parte, perché i bilanci dello Stato parlano chiaro e ci dicono che

AISCAT paga e invece il MEF no.

Per cui, a brevissimo, faremo un ulteriore accesso al difensore civico territorialmente

competente e cioè quello del Lazio, ma se non otterremo pieno soddisfacimento riguardo le

somme che i nostri colleghi hanno già maturato da anni, proporremo ricorso al TAR senza

indugio.

La piccola vittoria targata Siulp Modena è solo il primo passo per vedere rispettati i

sacrosanti diritti economici d

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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