Polizia di Stato: su indennità ferroviaria autostradale qualcosa si muove

Cominciamo a vedere qualche piccolo risultato per il mancato pagamento
dell’indennità autostradale, un piccolo compenso aggiuntivo, che viene corrisposto ai
poliziotti che svolgono il proprio servizio sulla rete autostradale AISCAT, in quanto è un
servizio particolarmente gravoso e ricco di rischi.
Per il tramite del nostro legale Avv. Patrizia Roli, abbiamo accertato che AISCAT
versa regolarmente quanto dovuto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale a sua
volta ci mette anni per corrispondere le cifre dovute ai poliziotti.
L’11 marzo scorso, il Siulp tramite il proprio legale ha fatto un accesso civico al MEF
chiedendo conto di quei soldi – 21 milioni di euro per il triennio 2024 – 2025 e 2026 in tutta
Italia – senza ottenere alcuna risposta, ma guarda caso in data 2 aprile 2026 il Dipartimento
della P.S. ha inviato una nota a tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, per
comunicare che oltre all’indennità ferroviaria, sarebbe stata corrisposta una cifra
corrispondente tra il vecchio importo ed il nuovo importo per l’indennità autostradale del
primo semestre del 2024.
Un tempismo particolarmente strano che, unito al silenzio del MEF riguardo
all’accesso civico del Siulp di Modena, fa pensare convintamente che dietro a questa novità
ci sia la nostra
Una piccola vittoria sicuramente targata Siulp Modena, che significa importi che
variano da un centinaio di euro fino a 500 euro abbondanti per circa una quarantina di
poliziotti di questa provincia ma, di riflesso, anche del resto d’Italia.
Soddisfatti?
Solo in piccolissima parte, perché i bilanci dello Stato parlano chiaro e ci dicono che
AISCAT paga e invece il MEF no.
Per cui, a brevissimo, faremo un ulteriore accesso al difensore civico territorialmente
competente e cioè quello del Lazio, ma se non otterremo pieno soddisfacimento riguardo le
somme che i nostri colleghi hanno già maturato da anni, proporremo ricorso al TAR senza
indugio.
La piccola vittoria targata Siulp Modena è solo il primo passo per vedere rispettati i
sacrosanti diritti economici d