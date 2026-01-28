Piacenza, sequestrato a un egiziano un monopattino che arriva a 98 km orari

La polizia locale di Piacenza ha fermato un 18enne, egiziano, che circolava su un monopattino elettrico con una potenza dichiarata di 2.400 watt, in grado di toccare i 98 km/h. Il giovane, inoltre, era sprovvisto di casco protettivo, obbligatorio per legge. È stato multato e il monopattino è stato sequestrato con provvedimento finalizzato alla confisca, essendo assimilabile - per potenza e caratteristiche tecniche - a un motociclo non omologato. Sul posto è arrivato anche il proprietario del mezzo, che ha presentato una fattura d'acquisto pari a 750 euro. 'Un ulteriore segnale - scrive il Comune di Piacenza - di quanto questi veicoli, facilmente accessibili sul mercato, possano rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica se utilizzati su strada senza i dovuti requisiti'.