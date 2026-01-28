Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Piacenza, sequestrato a un egiziano un monopattino che arriva a 98 km orari

Il giovane era anche sprovvisto di casco protettivo, obbligatorio per legge

La polizia locale di Piacenza ha fermato un 18enne, egiziano, che circolava su un monopattino elettrico con una potenza dichiarata di 2.400 watt, in grado di toccare i 98 km/h. Il giovane, inoltre, era sprovvisto di casco protettivo, obbligatorio per legge. È stato multato e il monopattino è stato sequestrato con provvedimento finalizzato alla confisca, essendo assimilabile - per potenza e caratteristiche tecniche - a un motociclo non omologato. Sul posto è arrivato anche il proprietario del mezzo, che ha presentato una fattura d'acquisto pari a 750 euro. 'Un ulteriore segnale - scrive il Comune di Piacenza - di quanto questi veicoli, facilmente accessibili sul mercato, possano rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica se utilizzati su strada senza i dovuti requisiti'.

