Tentata rapina in via Ganaceto: denunciato un 30enne del Bangladesh

Tentata rapina in via Ganaceto: denunciato un 30enne del Bangladesh

L’uomo era entrato in un minimarket e, impugnando un coltello, aveva preteso la consegna di vari prodotti alimentari

Ieri sera i carabinieri hanno denunciato un 30enne, originario del Bangladesh, per una tentata rapina ai danni di un minimarket di Modena, in via Ganaceto.

L’allarme è scattato intorno alle 22 circa, quando una pattuglia è stata inviata presso l'esercizio commerciale a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

Dalla ricostruzione è emerso che l’uomo era entrato e, impugnando un coltello, aveva preteso la consegna di vari prodotti alimentari, per poi rivolgere ulteriori minacce al personale presente ed allontanarsi.

Nonostante l'assenza di registrazioni video all'interno del locale, la profonda conoscenza del territorio da parte dei militari e le descrizioni fornite dai presenti hanno permesso una rapida svolta nell'attività.

Infatti, La vittima e il titolare hanno fornito dettagli precisi sull'identikit dell'aggressore, noto frequentatore della zona, e l’equipaggio dei carabinieri ha immediatamente avviato una perlustrazione nelle vie limitrofe, riuscendo a bloccarlo in breve tempo; l’uomo era perfettamente corrispondente alla descrizione fornita. Il sospettato è stato accompagnato presso gli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito.

