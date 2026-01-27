Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Se l'ente è un bene di tutti, ieri, oggi e domani, non sarebbe il caso che ieri, o al più oggi, non certo domani, facesse luce sui 2 milioni spariti?

1 minuto di lettura

'La Fondazione è un ente privato, la comunicazione è un dovere da parte nostra, ma la comunicazione non può prescindere dal rispetto dagli organi delle istituzioni, io quindi voglio passare prima dal mio cda e dal mio cdi che sono i miei primi referenti'. Il presidente della Fondazione di Modena, Matteo Tiezzi, pochi giorni fa a Tvqui ha usato queste parole per giustificare il suo silenzio in merito allo scandalo che ha investito la Fondazione di Modena. Uno scandalo che vede un ammanco da circa 2 milioni di euro scoperto dalla Finanza a luglio con prelievi illeciti fatti da un dipendente a partire dal 2020 e di fronte al quale i vertici dell'ente e gli enti deputati al controllo sinora non hanno dichiarato nulla.


Ma la Fondazione di Modena è ente privato? Certamente formalmente ha una personalità giuridica di diritto privato, ma il carattere collettivo della sua azione è palese e non solo per le erogazioni che stanzia a pioggia sul territorio o in virtù della nomina per la gran parte pubblica del suo Consiglio di indirizzi.

Ad affermare di essere un 'bene di tutti' è la Fondazione stessa che recentemente sui social ha pubblicato un banner con uno slogan nel quale evidentemente si identifica (foto sopra): 'Bene di tutti. Ieri, oggi, domani'. Ora se l'ente è un bene di tutti, ieri, oggi e domani, non sarebbe il caso che ieri, o al più oggi, non certo domani, la Fondazione facesse luce sui 2 milioni spariti, o almeno rendesse pubblica la cifra esatta sottratta?

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Concerto in Duomo a Modena di Piovani: la normalizzazione del sacro che banalizza il Trascendente

Concerto in Duomo a Modena di Piovani: la normalizzazione del sacro che banalizza il Trascendente

Modena, schianto sul Canaletto tra una corriera Seta e 4 auto: undici persone ferite

Modena, schianto sul Canaletto tra una corriera Seta e 4 auto: undici persone ferite

Il Fondo dott Mario Gasparini Casari celebra i 40 anni e inaugura la nuova sede

Il Fondo dott Mario Gasparini Casari celebra i 40 anni e inaugura la nuova sede

Soliera, in corso la demolizione del vecchio ponte dell'Uccellino

Soliera, in corso la demolizione del vecchio ponte dell'Uccellino

Minaccia con pistola e tenta violenza sessuale su due donne: arrestato 20enne

Minaccia con pistola e tenta violenza sessuale su due donne: arrestato 20enne

Serie D, Cittadella Vis Modena: Formato in partenza, ma dove andrà?

Serie D, Cittadella Vis Modena: Formato in partenza, ma dove andrà?

Articoli più Letti Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Pd Modena, lite totale per una sedia a Roma: la rabbia di Muzzarelli dice tutto

Pd Modena, lite totale per una sedia a Roma: la rabbia di Muzzarelli dice tutto

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Modena, dove la legalità si predica ma non si pratica

Modena, dove la legalità si predica ma non si pratica

Scandalo Fondazione, l'intero ammanco è uscito con disposizioni bancarie tracciate

Scandalo Fondazione, l'intero ammanco è uscito con disposizioni bancarie tracciate