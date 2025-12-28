Pd Modena, lite totale per una sedia a Roma: la rabbia di Muzzarelli dice tutto

A mostrare il Re nudo è stato Giancarlo Muzzarelli che ieri, con una dichiarazione rabbiosa, ha attaccato i vertici del suo partito. 'Anziché preoccuparsi di fare politica si ricorre a dietrologie dannose e non trasparenti. Non è colpa dei giornalisti, purtroppo, ma di un metodo di lotta politica incentrato sugli organigrammi invece che sulle idee ed è un danno per il Pd. Non accetto che si utilizzi il mio nome ad arte per coprire scelte, azioni, candidature di altri: non usate il mio nome per i vostri giochi' - ha detto l'ex sindaco chiamandosi fuori dalla giostra delle (auto)candidature.
Parole mai così chiare e che parlano più e meglio di qualsiasi commento politico.
Così Vaccari si candida in anticipo sapendo di essere al capolinea e provando a giocare il tutto per tutto, Muzzarelli si chiama fuori con un 'not in my name' che meriterebbe ben altre battaglie e Stefano Bonaccini sta in silenzio dopo aver già contrattato con il segretario Elly Schelin - in cambio della soppressione della sua
Un atteggiamento del tutto autoreferenziale che l'arrivo di un sindaco come Massimo Mezzetti, estraneo a questi meccanismi (non solo perchè non iscritto al Pd, ma anche perchè lontano per cultura ed esperienze dalle palude modenesi), ha fatto emergere con ancor più evidenza e per questo - nonostante la sua certa fede di sinistra - è diventato il nemico numero uno del gruppo Dem di Modena guidato dall'asse cattolico Diego Lenzini-Fabio Poggi.
Ecco, il Pd sotto la Ghirlandina, per dirla con Pierluigi Bersani, è quest'acqua qua.
Giuseppe Leonelli