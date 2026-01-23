Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tenta di rubare in un supermercato: marocchino bloccato da agente fuori servizio

Modena, tenta di rubare in un supermercato: marocchino bloccato da agente fuori servizio

Gli agenti hanno recuperato varie bottiglie di superalcolici, per un valore commerciale di oltre 100 euro, e all’interno di una tasca un coltello a serramanico

1 minuto di lettura

La polizia di Modena ha denunciato un marocchino di 21 anni per tentato furto aggravato.

Nella giornata di ieri, alle 13, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto supermercato in zona Morane, in ausilio ad un agente libero dal servizio che aveva bloccato il 21enne in fuga inseguito da personale della vigilanza privata. Il giovane, poco prima, aveva prelevato dagli scaffali numerosa merce occultandola sotto il giubbotto, per poi dirigersi verso le casse “Fai da te” del supermercato, pagando solo un succo di frutta. Vistosi scoperto dalla Guardia Particolare Giurata si era dato alla fuga interrotta grazie all’intervento tempestivo del poliziotto, accortosi di quanto stava accadendo, mentre riponeva la spesa nell’auto.

Gli agenti hanno recuperato varie bottiglie di superalcolici, per un valore commerciale di oltre 100 euro, e all’interno di una tasca un coltello a serramanico, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’indagato è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, accertatane l’irregolare presenza sul Territorio, ha istruito le pratiche ai fini della sua espulsione.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'

Gestione parcheggio multipiano Esselunga: le due offerte presentate non sono valide

Gestione parcheggio multipiano Esselunga: le due offerte presentate non sono valide

Sicurezza Tempio stazione: viaggio serale in diretta in quartiere sotto scacco

Sicurezza Tempio stazione: viaggio serale in diretta in quartiere sotto scacco

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, entra in bar con un machete e minaccia dipendente: denunciato

Modena, entra in bar con un machete e minaccia dipendente: denunciato

Strage Crans-Montana: primi esiti autopsia, Giovanni Tamburi morto per asfissia

Strage Crans-Montana: primi esiti autopsia, Giovanni Tamburi morto per asfissia

Policlinico: neonato muore subito dopo il parto, denuncia dei genitori

Policlinico: neonato muore subito dopo il parto, denuncia dei genitori

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino