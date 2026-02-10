Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Amaro ritorno a casa oggi per il noto ristoratore e politico modenese, Stefano Bellei. Il titolare dell'Antica Ferramenta di Corso Canalchiaro questa sera è rincasato intorno alle 21 insieme alla moglie e ha trovato la casa completamente a soqquadro.
I ladri si sono introdotti nell'abitazione di via delle Costellazioni forzando una porta posteriore e una volta all'interno hanno rovistato ovunque. Il bottino ammonta ad alcune centinaia di euro, ma i danni alla abitazione e agli arredi son ben più gravi. Sul posto in serata la polizia per i rilievi.
L'abitazione dell'ex segretario leghista, oggi esponente del Patto per il Nord, era già stata 'visitata' dai ladri nel 2014 e nel 2019.

