Amaro ritorno a casa oggi per il noto ristoratore e politico modenese, Stefano Bellei. Il titolare dell'Antica Ferramenta di Corso Canalchiaro questa sera è rincasato intorno alle 21 insieme alla moglie e ha trovato la casa completamente a soqquadro.
I ladri si sono introdotti nell'abitazione di via delle Costellazioni forzando una porta posteriore e una volta all'interno hanno rovistato ovunque. Il bottino ammonta ad alcune centinaia di euro, ma i danni alla abitazione e agli arredi son ben più gravi. Sul posto in serata la polizia per i rilievi.
L'abitazione dell'ex segretario leghista, oggi esponente del Patto per il Nord, era già stata 'visitata' dai ladri nel 2014 e nel 2019.
Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei
I ladri si sono introdotti nell'abitazione di via delle Costellazioni forzando una porta posteriore e una volta all'interno hanno rovistato ovunque
Amaro ritorno a casa oggi per il noto ristoratore e politico modenese, Stefano Bellei. Il titolare dell'Antica Ferramenta di Corso Canalchiaro questa sera è rincasato intorno alle 21 insieme alla moglie e ha trovato la casa completamente a soqquadro.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere
Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni
Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte
Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisinoArticoli Recenti
Accoltellato in strada: 36enne grave
Ravarino: tentata truffa a un'anziana disabile: carabinieri arrestano truffatrice
Cavi tranciati alla stazione di Bologna: si indaga negli ambienti anarchici
Modena, in fiamme il tetto di un edificio storico in via Sant'Agostino