Ravarino: tentata truffa a un'anziana disabile: carabinieri arrestano truffatrice

La vittima avvisata falsamente che il suo attuale fornitore di energia le aveva sottratto indebitamente circa 600 euro

Nei giorni scorsi i carabinieri di Ravarino hanno arrestato una donna sorpresa nel tentativo di truffare un’anziana affetta da disabilità.

Un sedicente operatore aveva contattato telefonicamente la vittima avvisandola falsamente che il suo attuale fornitore di energia le aveva sottratto indebitamente circa 600 euro e che un 'tecnico' sarebbe passato a breve per risolvere il problema.

L'anziana, insospettita, ha subito composto il 112.

Avendo compreso che i truffatori stavano per agire da lì a poco, i carabinieri sono giunti in abiti civili l'abitazione della vittima in pochi istanti, nascondendosi in una stanza limitrofa, in attesa dell'arrivo del 'tecnico'.

Poco dopo, alla porta si presentava una donna che, disattendendo la scusa del rimborso, iniziava a fare pressioni sull'anziana affinché firmasse un nuovo contratto con la promessa di fantomatici risparmi: in quel momento i carabinieri uscivano allo scoperto, bloccandola in flagranza di reato.

L’indagata veniva arrestata in flagranza di reato e successivamente rimessa in libertà, in attesa del processo.

Truffa un'anziana modenese per 60mila euro: arrestato e refurtiva recuperata

Castelfranco, truffa un'anziana vittima di incidente: arrestata 32enne

Reggio Emilia, 80enne modenese truffava i pazienti in ospedale

Maranello, truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestati due campani

Annuncio di casa vacanza truffaldino: ventunenne denunciato

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Modena, in fiamme il tetto di un edificio storico in via Sant'Agostino

Violenta rapina sotto l'occhio della telecamera: due arresti della Polizia di Stato

Modena, espulsi e rimpatriati quattro tunisini irregolari

