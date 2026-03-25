Ieri, a Modena, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un giovane di 25 anni, residente a Teramo e di origine egiziana per tentata truffa aggravata.
Nella circostanza la vittima, un uomo di 94 anni, è stata contattata telefonicamente da un finto carabiniere, il quale lo aveva avvertito che un “operatore tecnico” avrebbe raggiunto la sua abitazione allo scopo di verificare se gli oggetti in oro presenti in casa fossero riconducibili ad una rapina asseritamente consumata all’interno di una gioielleria.
Il 94enne intuito immediatamente di essere oggetto di una truffa, ha contattato il 112 spiegando all’operatore, con straordinaria lucidità l’intera vicenda precisando altresì di essere in attesa dell’arrivo del complice. I carabinieri, intervenuti in abiti civili, individuato l’indagato dinanzi all’abitazione, il quale aveva già avuto modo di inteloquire con la vittima, presentandosi quale emissario del carabiniere che lo aveva contattato telefonicamente.
Nel contesto è statao sequestrato anche il cellulare dell’indagato, peraltro destinatario di un provvedimento di revoca della condizione di accoglienza in carico all’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna. L’arrestato attualmente dispone di un permesso di soggiorno con scadenza maggio 2026.
Oggi, in sede di giudizio con rito direttissimo il Giudice monocratico del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato, stante l’incensuratezza dello stesso, la misura dell’obbligo di dimora nella città di Teramo con l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.
Foto archivio
Modena, egiziano tenta di truffare 94enne, ma l'anziano si accorge di tutto e lo fa arrestare
Il 94enne, intuito immediatamente di essere oggetto di una truffa, ha contattato il 112 spiegando all’operatore, con straordinaria lucidità l’intera vicenda
Ieri, a Modena, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un giovane di 25 anni, residente a Teramo e di origine egiziana per tentata truffa aggravata.
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