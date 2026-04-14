Sassuolo, arrestata coppia di truffatori: aveva sottratto monete antiche per centinaia di migliaia di euro

Ieri pomeriggio i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza di reato una coppia convivente, lui di 36 anni e lei di 43 anni, entrambi di origini campane, per una truffa aggravata ai danni di un pensionato di Sassuolo.
Tutto era partito dalla individuazione di un uomo fermo all’interno di un’autovettura, il quale tentava di nascondere le proprie sembianze con un cappellino da baseball sulla testa ben calzato. Nel corso del controllo la vittima si avvicinava ai militari segnalando di essere appena stato oggetto di una truffa con la tecnica del “finto Carabiniere” raccontando di aver poco prima consegnato ad una donna, all’interno della sua abitazione, 109 monete storiche in oro, argento e bronzo, alcune rare, per un valore complessivo stimato di centinaia di migliaia di euro.
Dalla ricostruzione l’uomo controllato risultava essere complice della donna che veniva individuata nei paraggi mentre tentava di allontanarsi a piedi con l’intera refurtiva nascosta all’interno di un’ampia borsa portata a tracolla.
La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, qualificandosi come “Maresciallo dei Carabinieri”, aveva rappresentato la necessità di effettuare urgenti verifiche giudiziarie su alcuni beni riconducibili al nucleo familiare allo scopo di evitare possibili conseguenze penali in un procedimento già in atto.
I carabinieri hanno arrestato entrambi: questa mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato gli arresti, disponendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la residenza di Mariglianella di Napoli, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi.
I carabinieri rinnovano 'l'invito a diffidare sempre di richieste di denaro o beni da parte di sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine o incaricati di enti pubblici, ricordando che nessun appartenente all'Arma dei Carabinieri è autorizzato a richiedere denaro o oggetti di valore a domicilio. Nel dubbio è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112'.