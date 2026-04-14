Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, arrestata coppia di truffatori: aveva sottratto monete antiche per centinaia di migliaia di euro

Sassuolo, arrestata coppia di truffatori: aveva sottratto monete antiche per centinaia di migliaia di euro

La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, qualificandosi come 'Maresciallo dei Carabinieri', aveva chiesto di fare verifiche

2 minuti di lettura

Ieri pomeriggio i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza di reato una coppia convivente, lui di 36 anni e lei di 43 anni, entrambi di origini campane, per una truffa aggravata ai danni di un pensionato di Sassuolo.

Tutto era partito dalla individuazione di un uomo fermo all’interno di un’autovettura, il quale tentava di nascondere le proprie sembianze con un cappellino da baseball sulla testa ben calzato. Nel corso del controllo la vittima si avvicinava ai militari segnalando di essere appena stato oggetto di una truffa con la tecnica del “finto Carabiniere” raccontando di aver poco prima consegnato ad una donna, all’interno della sua abitazione, 109 monete storiche in oro, argento e bronzo, alcune rare, per un valore complessivo stimato di centinaia di migliaia di euro.

Dalla ricostruzione l’uomo controllato risultava essere complice della donna che veniva individuata nei paraggi mentre tentava di allontanarsi a piedi con l’intera refurtiva nascosta all’interno di un’ampia borsa portata a tracolla.

La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, qualificandosi come “Maresciallo dei Carabinieri”, aveva rappresentato la necessità di effettuare urgenti verifiche giudiziarie su alcuni beni riconducibili al nucleo familiare allo scopo di evitare possibili conseguenze penali in un procedimento già in atto.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Subito dopo l’indagata si era presentata presso l’abitazione della vittima riferendodi essere stata incaricata dal “Maresciallo dei Carabinieri” per il ritiro di tutti i valori posseduti.

I carabinieri hanno arrestato entrambi: questa mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato gli arresti, disponendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la residenza di Mariglianella di Napoli, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi.


I carabinieri rinnovano 'l'invito a diffidare sempre di richieste di denaro o beni da parte di sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine o incaricati di enti pubblici, ricordando che nessun appartenente all'Arma dei Carabinieri è autorizzato a richiedere denaro o oggetti di valore a domicilio. Nel dubbio è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Battuta d'arresto in trasferta per il Sassuolo

Battuta d'arresto in trasferta per il Sassuolo

Sassuolo, spaccio al Parco Tassi: denunciato un giovane dopo un inseguimento

Sassuolo, spaccio al Parco Tassi: denunciato un giovane dopo un inseguimento

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Sassuolo, sui bus scolastici un addetto alla sicurezza

Sassuolo, sui bus scolastici un addetto alla sicurezza

Il Sassuolo ribalta il Cagliari 2-1, i sardi sempre più in crisi

Il Sassuolo ribalta il Cagliari 2-1, i sardi sempre più in crisi

Inaugurata la sede ristrutturata della Croce Rossa di Sassuolo

Inaugurata la sede ristrutturata della Croce Rossa di Sassuolo

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro

Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate

Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Savignano, recuperata un’auto rubata: denunciati due tunisini per ricettazione

Savignano, recuperata un’auto rubata: denunciati due tunisini per ricettazione

Omicidio a Ravenna: 29enne ucciso con una coltellata al collo

Omicidio a Ravenna: 29enne ucciso con una coltellata al collo

Serramazzoni, rapina in abitazione ai danni di due anziani: arrestato un tunisino di 34 anni

Serramazzoni, rapina in abitazione ai danni di due anziani: arrestato un tunisino di 34 anni

Modena, rinvenuto il corpo di un uomo senza vita al primo piano delle Galilei: lezioni sospese

Modena, rinvenuto il corpo di un uomo senza vita al primo piano delle Galilei: lezioni sospese